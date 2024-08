Reus begann seinen eigenen Übergang in die Vereinigten Staaten.

Marco Reus ist nicht mehr Teil der Pläne von Dortmund und muss zu einem neuen Team wechseln, um weiterhin Fußball zu spielen. Seine Reise führt ihn und seine Familie in die Vereinigten Staaten, wo er nun Teil von LA Galaxy ist, wie der General Manager Will Kuntz bestätigte.

Die Verpflichtung von Marco Reus durch LA Galaxy ging auf Reus selbst zurück. Während eines zufälligen Treffens auf einer Dachterrasse in Köln erhielt Will Kuntz einen Anruf von Reus' Team, das sein Interesse an einer Verpflichtung des Spielers für LA Galaxy sondierte. Reus und Borussia Dortmund konnten sich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen, und ihre Partnerschaft endete mit dem Ende der letzten Saison nach einer zehnjährigen Zusammenarbeit. Der renommierte deutsche Fußballer des Jahres unterschrieb einen Vertrag über zweieinhalb Jahre bei LA Galaxy.

Reus erklärte seine Entscheidung, sich von Dortmund zu trennen, indem er sagte: "Ich habe mich entschieden, nicht weiter für Dortmund zu spielen, und musste überlegen, was ich als Nächstes tun wollte. Es war für mich klar, dass ich weiterhin Fußball spielen wollte." Er fügte hinzu: "Meine Entscheidung hatte nichts damit zu tun, ob ich in Deutschland oder Europa bleiben wollte. Ich habe mich erstmals im Mai mit Galaxy in Verbindung gesetzt." Der 35-jährige Fußballlegende gab zu, dass es andere Möglichkeiten gegeben hätte, entschied sich jedoch ultimately, diese letzte Chance zu nutzen, um eine neue Kultur in einem fremden Land kennenzulernen.

Der Wechsel in die Major League Soccer war nicht einfach. Die Transferrechte für einen Wechsel in die USA lagen bei Charlotte FC, der eine finanzielle Entschädigung forderte, bevor sie Reus' Wechsel genehmigten. "Sie sagten: 'Wir kriegen, was wir verlangen, oder Marco kommt nicht nach MLS.' Das sind wichtige Faktoren, aber es ist frustrierend in einer solchen Situation", sagte Kuntz. "Aber im Allgemeinen müssen Sie einen Spieler überzeugen, zu kommen, und wir sind froh, dass er das wollte und sich bei uns gemeldet hat."

Die genaue Rolle von Reus innerhalb der aktuellen Position von LA Galaxy an der Spitze der Western Conference ist noch nicht festgelegt. Dies wird Teil der Gespräche zwischen Vanney, dem Trainer, vor seinem möglichen Debüt gegen Atlanta United am 24. August sein. "Er ist unglaublich vielseitig, und wir hoffen, ihn auf verschiedenen Positionen einzusetzen, vielleicht im Mittelfeld oder weiter vorne. Seine Fähigkeiten sind evident, und er wird unser Team stärken", sagte Vanney. LA Galaxy wird Reus die Nummer 18 auf den Rücken nähen - die Nummer, die er zu Beginn seiner professionellen Karriere bei Rot Weiss Ahlen trug.

Trotz der Schwierigkeiten bei der Beschaffung seines Transfers blieb Reus' Enthusiasmus, zu LA Galaxy zu wechseln und eine neue Kultur kennenzulernen, ungebrochen. Mit seiner Vielseitigkeit und seinem bewiesenen Talent fiebern Fußballfans in den Vereinigten Staaten seiner Beiträge zum laufenden Erfolg von LA Galaxy in der Major League Soccer entgegen.

