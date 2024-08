- Rettungspersonal rettet Jugendliche aus einem Lagerhaus in Dortmund

Missgeschick in einem Paketautomaten: Dank einiger robusten Gerätschaften musste die Dortmunder Feuerwehr in einer ungewöhnlichen Situation eingreifen, in der ein Jugendlicher in einem Lieferautomaten feststeckte. Laut Polizei ereignete sich dieser Vorfall an einem Freitag, ausgelöst von den neckischen Freunden des Teenagers, die ihn nicht herausließen.

Zwei Löschfahrzeuge und ein Rettungswagen wurden entsandt,

Um den Jungen aus einem der oberen, größeren Fächer zu befreien, wurden zwei Löschfahrzeuge und ein Rettungswagen alarmiert. Laut Bericht der Feuerwehr wurde der unversehrte Jugendliche nach seiner Rettung mit Erfrischungen versorgt und man schloss mit einem Anflug von Sarkasmus: "Das genaue Motiv für die Einkerkerung des Teenagers, ob zum Verstecken oder zur Selbstversendung, bleibt unklar."

Allerdings klärte die Polizei später auf, dass sich der Junge nicht versehentlich eingesperrt hatte, sondern vielmehr Komplizen hatte. Dies war kein kriminelles Ereignis, sondern ein törichter Spaß.

Die Polizei erschien am Tatort, um den Vorfall zu untersuchen und zu klären, ob die Freunde des Teenagers eventuell Verantwortung trugen. Anschließend nahm die Polizei Aussagen von den Freunden des Jugendlichen auf, um die Abläufe zu verstehen.

