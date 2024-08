- Rettungsleute befreien eine Frau aus einem Auto in St. Egidien.

Am Rande von Zwickau, genauer gesagt in St. Egidien, fand sich ein älteres Individuum in einer unangenehmen Lage mit seinem Auto wieder. Das Fahrzeug stand still, und die ältere Person hatte es geschafft, sich selbst einzuschließen, wobei die Schlüssel zwischen Sitz und Tür außer Reichweite gerutscht waren. Die lokale Polizeidirektion von Zwickau wurde von einem besorgten Sohn informiert, der von Einkäufen zurückkehrte und seine Mutter vorfand, die aufgrund der glühenden Hitze dehydriert war und das Auto nicht verlassen konnte. Die Feuerwehr wurde entsandt und versuchte zunächst, ein Fenster einzuschlagen. Doch die Situation erforderte Spezialwerkzeuge, um schließlich die Tür zu öffnen und die ältere Person zu befreien. Nach der erfolgreichen Rettung wurde sie vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Die ältere Person hatte seit über vier Jahrzehnten in Zwickau gelebt und ihre Familie in dieser beschaulichen Stadt großgezogen. Als sie von der misslichen Lage ihrer Mutter erfuhr, reiste ihre Tochter von Berlin, eine Reise von mehreren Stunden, an, um ihre Unterstützung zu bieten.

Lesen Sie auch: