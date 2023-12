Die Grundlagen

Reisen nach Japan während des Covid-19: Was Sie vor Ihrer Reise wissen müssen

Es ist offiziell: Japan wird am 11. Oktober wieder für den Tourismus geöffnet.

Dies gab Premierminister Fumio Kishida im September auf einer Pressekonferenz bekannt.

"Wir werden die Obergrenze für die Zahl der Einreisenden nach Japan aufheben, das Verbot von Individualreisen aufheben und das Verbot des visafreien Reisens aufheben", sagte er.

Was wird geboten

Mit seiner berauschenden Mischung aus Moderne und Tradition ist Japan nach wie vor ein großer Anziehungspunkt für Reisende aus der ganzen Welt. Ob Sie nun an einer traditionellen Teezeremonie in Kyoto teilnehmen, in Tokios Akihabara nach technischen Schnäppchen stöbern oder in den Wäldern von Tohoku in einem heißen Onsen baden - dieses Land hinterlässt bei jedem Besucher seine Spuren.

Wer kann einreisen?

Eine vollständige Liste der Länder, deren Bürger einreisen dürfen, finden Sie hier.

Wenden Sie sich an das MOFA, um aktuelle Informationen zu erhalten.

Welche Beschränkungen gibt es?

Ab dem 11. Oktober muss niemand mehr einen PCR- oder Schnelltest machen, um nach Japan einzureisen.

Masken sind in der Öffentlichkeit nicht erforderlich, werden aber in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen, in der Nähe älterer Menschen und in öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen.

Wie ist die Covid-Situation?

Bis zum 27. September wurden in Japan über 21 Millionen bestätigte Fälle des Virus und 44.401 Todesfälle gemeldet.

Das japanische Gesundheitsministerium hat den Präfekturen gestattet, jüngeren Patienten, die als weniger gefährdet gelten, die Möglichkeit zu geben, sich selbst einem Antigentest zu unterziehen und mit der Isolierung zu Hause zu beginnen, ohne auf die Diagnose eines Arztes zu warten.

Zuvor mussten die Patienten von einem Arzt als Covid-19-Patienten registriert werden, der jeden neuen Fall an die Regierung meldete. Wenn die neue Regelung angenommen wird, können sich die Patienten selbst an die örtlichen Gesundheitszentren wenden.

Mit dieser Maßnahme soll die Zahl der Menschen, die Krankenhäuser und Gesundheitszentren aufsuchen, verringert werden.

Japan erwägt, dem Beispiel Israels zu folgen und ältere Einwohner zu einer vierten Impfung zu ermutigen. Das staatliche Gesundheitsministerium hat bei Moderna und Pfizer weitere Impfungen bestellt, um diesen Plan umzusetzen, aber es gibt noch keinen Termin für das Programm.

Was können Besucher erwarten?

Während ein Großteil Japans weiterhin für den Geschäftsverkehr geöffnet ist, sind die Städte weitaus ruhiger als sonst, und die Regierung hat das Recht, die Schließung von Geschäften in Gebieten mit hoher Übertragungsrate zu verlangen. In der Öffentlichkeit müssen Masken getragen werden.

In Osaka befindet sich jetzt die weltweit erste - und bisher einzige - Super Nintendo World, in der Besucher eine Virtual-Reality-Brille aufsetzen und eine reale Version von Mario Kart spielen können.

Fukushima ist wieder bereit für Touristen, während man im Sagano-Bambuswald in Kyoto Shirin Yoku, das Waldbaden, praktizieren kann.

Etwas weniger idyllisch geht es in Yokohama zu, wo es ein Museum gibt, das der Kacke gewidmet ist. Oder stürzen Sie sich in die berühmte kulinarische Szene mit ihren rekordverdächtigen Schneekrabben und 185-Dollar-Steak-Sandwiches.

Olympia-Fans, die nicht an den Spielen teilnehmen konnten, können trotzdem viele der Austragungsorte besuchen.

Joe Minihane, Julia Buckley und Lilit Marcus haben zu dieser Geschichte beigetragen.

