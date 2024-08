Die Alternative für Deutschland (AfD) in Sachsen-Anhalt startet ihre Bundeswahlkampf 2025 mit Martin Reichardt an der Spitze. Der 55-Jährige sicherte sich den Spitzenplatz auf einer Landesparteitags in Magdeburg am Sonntag. Das Ergebnis war 220 Stimmen für, 26 gegen und 2 Enthaltungen.

"Gemeinsam werden wir Deutschland vor denen beschützen, die Deutschland hassen und zerstören", sagte Reichardt und kritisierte die Ziele anderer Parteien. Er kritisierte auch die Gesundheitspolitik der letzten beiden Bundesregierungen als "politische Epidemie" und fügte hinzu: "Wir vergessen nicht und wir vergeben nicht."

Reichardt wurde am Samstag erneut zum AfD-Vorsitzenden in Sachsen-Anhalt gewählt. Er ist auch Mitglied des Bundesvorstands seiner Partei. Seit 2017 ist Reichardt Mitglied des Bundestags und fungiert als Familienpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion. Der 55-Jährige versprach, ein starker Verfechter von Kindern und Familien im Parlament zu sein. Vor seinem Beitritt zur AfD war Reichardt Mitglied anderer Parteien - der SPD, der FDP und der Republikaner.

