Regina Halmich bringt ihre Jacke zum Verkauf.

In ihrem dritten Boxkampf gegen Stefan Raab schrieb Regina Halmich Fernsehgeschichte. Wer interessiert ist, kann nun ein Stück dieser Show besitzen: Halmich verkauft ihre Boxhandschuhe und den Einlaufmantel, den sie am Samstag trug, alles für einen guten Zweck.

Nach ihrem Sieg gegen Raab im Live-Fernsehen entschied sich Halmich, die Aufmerksamkeit für andere zu nutzen. Mit 47 Jahren versteigert sie nun ihre Boxhandschuhe und den auffälligen lila Einlaufmantel, den sie trug. Die "Bild"-Zeitung berichtete darüber.

Der mit lila Pailletten verzierte Mantel war Halmichs Wahl für ihren Einlauf in die TV-Boxarena. Ihre Freundin Doro Pesch performte auf der Bühne "Justice for the Queen", ein Lied, das speziell für Halmichs TV-Auftritt geschrieben wurde.

"Ich habe meinen Einlaufmantel von Designerin Katia Convents", verriet Halmich in einem "Bild"-Interview. Sie spendet ihn nun an die "Ein Herz für Kinder"-Organisation, die sie unterstützt. Halmich hofft, dass der Mantel bei der Auktion einen guten Preis erzielt, um bedürftigen Kindern und Familien zu helfen.

Nur wenige Stunden nach ihrem Samstagabend-Sieg kündigte Halmich an, ihre Handschuhe für den guten Zweck zu versteigern. Das Gebot schloss am Dienstag, den 24. September, um 17 Uhr. Ihre goldenen und lila Boxhandschuhe wurden initially auf 1.500 Euro geschätzt. Doch bereits am Mittwochmorgen lag das höchste Gebot auf der "United Charity"-Plattform bei 8.250 Euro. Die Einnahmen gehen an die RTL-Stiftung "Wir helfen Kindern".

Am Samstag trat Halmich zum dritten Mal gegen den legendären TV-Moderator Stefan Raab an und sicherte sich erneut einen klaren Punktsieg. Der Kampf markierte auch Raabs bemerkenswerte Rückkehr ins Fernsehen, da es sein erstes Show-Appearance seit seinem Abschied im Jahr 2015 war.

Raab entschied sich, seine Show-Karriere im Boxring wiederaufzunehmen. Er hat einen Vertrag über fünf Jahre mit RTL abgeschlossen, der eine wöchentliche Sendung namens "Hier gewinnst du keine Million mit Stefan Raab" enthält, die am Mittwochabend auf RTL+ Premiere hat. Außerdem werden auch große TV-Events Teil seiner Rückkehr sein.

