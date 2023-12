Highlights der Geschichte

Red Bulls Verstappen & Ricciardo verunglücken erneut ... beim Abschleppen von Wohnwagen

Red Bull-Fahrer schleppen in Holland Wohnwagen mit hoher Geschwindigkeit ab

Ricciardo stürzt in einem Trümmerhaufen

Nach einem Unfall beim Großen Preis von Aserbaidschan im vergangenen Monat, der beide Fahrer aus dem Rennen warf, mussten sich die beiden beim gesamten Team entschuldigen. Dies war einer von zahlreichen Zwischenfällen, die sie in der Fahrerwertung 2018 weit zurückwarfen.

Red-Bull-Chef Christian Horner sagte nach diesem Vorfall, dass sie "in der Hundehütte" seien. Man kann sich also vorstellen, wie er auf die Szenen am Montag auf dem Zandvoort Circuit in Holland reagiert hat.

Dort fuhren die F1-Stars in Aston Martin Vanquishes, die mit ... Wohnwagen ausgestattet waren, mit hoher Geschwindigkeit über die Strecke.

Und es ist unnötig zu erwähnen, dass beide gründlich beschädigt wurden - Ricciardos Wohnwagen kippte in einem Trümmerregen auf den Kopf.

Zum Glück gab es einen Grund für das Chaos - die Fahrer waren die Hauptattraktion bei der Jumbo Racedagen-Demonstration, die als einzige Gelegenheit angekündigt war, Verstappen in den Niederlanden mit seinem F1-Auto zu sehen.

"Es waren sehr viele Leute da, was gut zu sehen war", sagte der Niederländer. "Daniels Wohnwagen ist kein Wohnwagen mehr, was ein gutes Zeichen ist. Er ist völlig zerstört! Meiner läuft nur noch auf einem Rad."

Es war das zweite Mal, dass die Teamkollegen Wohnwagen mit zerstörerischen Folgen gezogen haben, nachdem sie bereits im Mai 2017 auf dem österreichischen Red Bull Ring unterwegs waren.

Die nächste Etappe der Formel-1-Weltmeisterschaft findet an diesem Wochenende auf den engen Straßen von Monaco statt, wo solch rücksichtsloses Fahren sicherlich noch schwerwiegendere Folgen haben wird.

Quelle: edition.cnn.com