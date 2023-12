Red-Bull-Chef Christian Horner: Ferraris Wiederaufstieg "gut für die Formel 1

Das liegt vor allem an den gegensätzlichen Geschicken zweier Teams - dem Wiederaufstieg von Ferrari und den Schwierigkeiten von Mercedes -, die es unmöglich machen, den Ausgang der diesjährigen Meisterschaft vorherzusagen.

In der Fahrerwertung führt derzeit Charles Leclerc von Ferrari mit 19 Punkten Vorsprung vor Max Verstappen von Red Bull, der am Sonntag beim Großen Preis von Miami seinen dritten Saisonsieg einfuhr.

Nur sechs Punkte trennen die beiden Teams in der Konstrukteurswertung, während Mercedes, das in den vergangenen acht Saisons triumphierte, untypischerweise auf dem dritten Platz liegt.

"Es ist großartig, gegen Ferrari anzutreten, und es ist gut für die Formel 1, dass Ferrari konkurrenzfähig ist", sagte Red Bull-Teamchef Christian Horner am vergangenen Wochenende gegenüber CNN Sport in Miami, wo zum ersten Mal ein F1-Rennen ausgetragen wurde.

"Charles Leclerc macht einen tollen Job, Carlos Sainz ist ebenfalls ein erstklassiger Fahrer ... Wir wissen, dass Mercedes seine Probleme in den Griff bekommen wird. Es ist großartig für die Formel 1, ein weiteres Team in der Mischung zu haben."

Für Horner fühlt sich diese Saison wie eine Wachablösung an: Verstappen und Leclerc sind beide 24 Jahre alt und haben potenziell noch viele Jahre im Rennsport vor sich.

"Es ist ein großartiger Wettbewerb zwischen dieser jungen Generation, die gerade heranwächst", fügt er hinzu.

"Charles und Max fahren gegeneinander, seit sie Kinder sind. Die Rennen zwischen den beiden bei jedem Grand Prix in diesem Jahr waren fantastisch."

Nach dem dramatischen und umstrittenen Ende der letztjährigen Meisterschaft, in der Verstappen beim Großen Preis von Abu Dhabi seinen ersten Titel vor Lewis Hamilton gewann, dürfte Red Bull in dieser Saison erneut in ein Armdrücken verwickelt werden.

Die neuen Regeln, die Anfang 2022 eingeführt wurden, zwangen die Teams, ihre Autos komplett neu zu gestalten. Laut Horner haben die Änderungen dazu geführt, dass Ferrari floriert, Mercedes zu kämpfen hat und Red Bull die ursprünglichen Erwartungen des Teams übertroffen hat.

"Nachdem wir so viel Arbeit in das letztjährige Auto gesteckt hatten, haben wir uns entschieden, dieses Risiko einzugehen, weil wir letztes Jahr die Chance hatten, zu gewinnen, und man muss sie nutzen", erklärt er.

"Das setzte das Team in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres unter enormen Druck, weil wir aufholen mussten. Ich persönlich hatte nicht erwartet, dass wir so konkurrenzfähig in das Jahr starten würden, wie wir es getan haben.

"Im ersten Rennen in der ersten Reihe zu stehen, das zweite Rennen zu gewinnen und in Imola einen Doppelsieg einzufahren, war ein unglaublicher Start für uns, und ich denke, das ist ein Zeugnis für das gesamte Team, das in so kurzer Zeit einen phänomenalen Job gemacht hat."

Ein ganz neues Publikum

Der Große Preis von Miami am vergangenen Wochenende war vor Austin das erste von zwei Rennen in den Vereinigten Staaten in dieser Saison, während in der nächsten Saison mit dem Großen Preis von Las Vegas drei Rennen in den Kalender aufgenommen werden.

Der Sport hat in letzter Zeit in Nordamerika stark an Popularität gewonnen und verzeichnete in der vergangenen Saison in den USA einen Zuwachs der Fernsehzuschauerzahlen von 58 % im Vergleich zum Vorjahr.

Dieser Anstieg der Zuschauerzahlen ist zum Teil auf die Popularität von "Drive to Survive " zurückzuführen - einer Netflix-Doku-Serie, die bereits vier F1-Saisons begleitet hat.

"Netflix hat großartige Arbeit geleistet und den Sport einem ganz neuen Publikum zugänglich gemacht", sagte Horner.

"Es hat erklärt, wie der Sport funktioniert, es hat gezeigt, wer einige der Fahrer sind, wie einige der Dynamiken sind.

"Letztes Jahr war ein episches Jahr - der Wettbewerb vom ersten bis zum letzten Rennen war wie ein Schwergewichtskampf über 22 Runden hinweg. Es war eine phänomenale Meisterschaft im letzten Jahr ... der Traum eines jeden Produzenten."

Und wenn die Meisterschaft in dieser Saison das gleiche Maß an Dramatik bieten kann - wenn auch mit neuen Protagonisten - dann werden die Zuschauerzahlen wahrscheinlich weiter steigen.

"Solange wir weiterhin sonntags Grands Prix veranstalten und es ein Wettkampf zwischen Mensch und Maschine am Limit bleibt, geht es nur darum", sagt Horner.

"Natürlich wird sie sich weiterentwickeln ... alles im Leben entwickelt sich weiter. Ich denke, die Formel 1 durchläuft diese Entwicklung in diesem Moment."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com