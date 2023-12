Real Madrid schlägt Manchester City und erreicht das Champions-League-Finale mit einem fulminanten Comeback

Im dritten K.o.-Spiel in Folge sah Real nicht gut aus. Die Mannschaft hat sich zwar an unwahrscheinliche Heldentaten gewöhnt, doch die späte Show am Mittwoch, die den 3:1-Sieg gegen City sicherte, war selbst nach ihren eigenen absurden Maßstäben nicht zu toppen.

Nachdem City im Hinspiel mit 4:3 in Führung gegangen war, schien das Tor von Riyad Mahrez in der zweiten Halbzeit den Einzug seiner Mannschaft ins Finale in Paris zu sichern.

Doch zwei Tore des eingewechselten Rodrygo in der 90. Minute stellten das Spiel auf den Kopf und führten zu einer Verlängerung.

In der Tat sah es so aus, als ob es nur einen Sieger geben würde.

Nur drei Minuten nach Beginn der Verlängerung wurde Karim Benzema, der für seine Verhältnisse ziemlich anonym geblieben war, im Strafraum von Ruben Dias gefoult und verwandelte den fälligen Elfmeter sicher. Mit diesem Tor sicherte sich Real den 6:5-Gesamtsieg.

Egal wie tief das Loch ist, in dem Real steckt, die Magie im Bernabeu scheint die Mannschaft immer wieder herauszuziehen.

In drei aufeinander folgenden Runden stand die Mannschaft von Carlo Ancelotti kurz vor dem Ausscheiden. Jetzt hat sie die Chance, den 14. Titel in Folge zu gewinnen, wenn sie am 28. Mai im Pariser Stade de France auf Liverpool trifft.

Es wird das fünfte Mal sein, dass Ancelotti als Trainer das Champions-League-Finale erreicht, der einzige Mann, dem dieses Kunststück je gelungen ist.

"A por la 14", stand auf der Rückseite von Reals Trikots zu lesen. "Auf geht's zur Nummer 14."

Real am Boden, aber jetzt raus

Es dauerte keine acht Minuten, bis die Gemüter zum ersten Mal erhitzt waren, denn Luka Modric und Aymeric Laporte erhielten beide gelbe Karten für ihre Beteiligung an einem Handgemenge, das durch ein schlechtes Tackling von Casemiro gegen Kevin De Bruyne ausgelöst worden war.

Casemiro blieb, wie so oft, von einer Verwarnung verschont.

Nur wenige Minuten später brachte Benzema die Menge im Bernabeu zum ersten Mal zum Toben. Der Franzose nahm eine Flanke von Federico Valverde gekonnt an, konnte seinen Schuss aber nicht tief genug halten, um Ederson im Tor von City zu gefährden.

Es überrascht nicht, dass die Partie insgesamt ruhiger verlief als das elektrisierende Hinspiel im Etihad-Stadion letzte Woche. City wusste, dass Real versuchen musste, den Ausgleich zu erzielen, und die Mannschaft von Pep Guardiola begnügte sich damit, dem Gegner mehr Ballbesitz zu gewähren als noch vor einer Woche.

Real schien manchmal unsicher zu sein, wie man seine Angriffe aufbauen sollte, und schenkte City zweimal den Ball in gefährlichen Positionen, aber die Mannschaft konnte sich bei Thibaut Courtois bedanken, der erst gegen De Bruyne und dann gegen Bernardo Silva klug parierte.

Die Spieler in Weiß taten ihr Bestes, um die geschickten Angriffsbemühungen von City zu stören, insbesondere Casemiro. Der Brasilianer war erneut für ein zynisches Foul verantwortlich, als er Phil Foden am Genick zu Boden riss und ihm dann von hinten gegen die Beine trat.

Schiedsrichter Daniele Orsato zückte wieder einmal keine Gelbe Karte, was unerklärlich ist.

Mehr Bernabeu-Zauber

Nach dem Hinspiel drehte sich vieles um die Unfähigkeit von City, das Unentschieden zu halten, da Ancelottis Mannschaft immer wieder ins Spiel zurückfand.

Die aktuelle Real-Mannschaft mag nicht auf dem Niveau früherer Jahre sein, aber mit nur einem Tor Vorsprung ins Bernabeu zu fahren, ist eine gewaltige Aufgabe. In diesem Stadion liegt an einem Champions-League-Abend einfach etwas Unfassbares, fast Mystisches in der Luft.

Die Real-Fans haben in den letzten Spielen bereits zweimal spektakuläre Comebacks erlebt, zuletzt gegen Chelsea im Viertelfinale und zuvor gegen Paris Saint-Germain.

Alles, was dieses Publikum braucht, ist ein kleiner Moment, um sich hinter seine Mannschaft zu stellen und die Spieler von Real in Höhen zu treiben, von denen sie vielleicht nicht glaubten, sie erreichen zu können.

"Diese Energie ... die die Fans ausstrahlen, spüren die Spieler - vor allem in Spielen [wie gegen PSG], wo wir in einem schwierigen Champions-League-Spiel ein Comeback hinlegen mussten -", so Verteidiger Nacho gegenüber CNN über die Atmosphäre im Bernabeu.

"Sie trifft uns, und in solchen Nächten trifft sie uns auf einer ganz anderen Ebene. Das Bernabeu ist in solchen Nächten etwas Besonderes ... man denkt daran und bekommt eine Gänsehaut. Man bekommt eine Gänsehaut, wenn man an solche Nächte denkt, denn sie sind historisch, sie sind magisch."

Es ist Nachos Verwendung des Wortes "magisch", das an Champions-League-Abenden am treffendsten ist. In Spielen wie dem gegen City, in denen die Nerven auf beiden Seiten oft blank liegen, können diese magischen Momente über ein Unentschieden entscheiden.

Real glaubte vielleicht, einen solchen Moment in der ersten Minute der zweiten Halbzeit gefunden zu haben, doch Vinicius Jr. konnte die perfekte Flanke von Dani Carvajal nicht ins Tor lenken, als er allein am langen Pfosten stand.

Dass Vinicius am langen Pfosten so viel Platz hatte, lag vor allem daran, dass Kyle Walker nicht auf der richtigen Position stand, denn der Rechtsverteidiger von City war durch eine Verletzung gehandicapt; Walker hatte das Hinspiel wegen eines Schlaganfalls verpasst und sein Ersatz Fernandinho wurde den ganzen Abend von Vinicius bedrängt.

Walker wurde wieder zusammengeflickt und kam rechtzeitig zum Rückspiel zurück, da City wusste, dass er die beste Chance war, Vinicius' rasante Geschwindigkeit zu stoppen. Doch trotz zahlreicher Versuche des medizinischen Personals von City, ihm den Abend zu retten, musste Walker aufgrund der Verletzung schließlich ausscheiden.

An seiner Stelle kam Oleksandr Zinchenko und, vielleicht etwas überraschend, brachte Guardiola auch Ilkay Gundogan anstelle von De Bruyne - und es dauerte weniger als eine Minute, bis diese Doppelauswechslung Wirkung zeigte.

Zinchenko und Gundogan kombinierten und fanden Silva, der mit viel Platz auf das Real-Tor zusteuerte. Das Zuspiel des Mittelfeldspielers fand den heranstürmenden Mahrez, der den Ball im ersten Moment an Courtois vorbei ins obere Eck donnerte.

In der Schlussphase der Partie war der eingewechselte Jack Grealish zweimal kurz davor, die Führung von City zu verdoppeln und sein Team nach Paris zu schicken.

Doch gerade als die Fans zu glauben begannen, dass die "Magie" nicht real sei, bewies Real einmal mehr, dass sie es doch sein könnte.

Zwei blitzschnelle Tore des eingewechselten Rodrygo - das erste mit dem Kopf, das zweite mit einem fulminanten Kopfball - nach 90 Minuten versetzten das bis dahin stille Bernabeu in Verzückung.

Die Mannschaft, die noch vor wenigen Sekunden so niedergeschlagen aussah, dass sich ein Großteil des Stadions zu leeren begann, war nun diejenige, die am ehesten die Chance hatte, das Spiel zu gewinnen.

City stand während der sechsminütigen Nachspielzeit mit dem Rücken zur Wand und war wahrscheinlich sogar froh, als der Schlusspfiff ertönte, denn der Ansturm von Real ging weiter.

Doch die Mannschaft von Guardiola konnte sich nur kurz erholen, bevor das Bombardement wieder einsetzte, und es dauerte nur drei Minuten der Nachspielzeit, bis Real zum ersten Mal in diesem Spiel in Führung ging.

Nach einem Foulspiel von Dias im Strafraum wurde Benzema zu Fall gebracht, der den Ball seelenruhig in die rechte untere Ecke schob.

Und das war's dann auch schon. Die geschockte City-Mannschaft sah nie so aus, als würde sie die Ruhe wiederfinden, um ins Spiel zurückzufinden.

Trotz aller taktischen Finessen und der akribischen Vorbereitung von Guardiola scheint niemand einen Weg zu finden, das Geschehen im Bernabeu aufzuhalten. Niemand kann einen Weg finden, die "Magie" von Real Madrid zu stoppen.

Quelle: edition.cnn.com