Real Madrid ist die erste Mannschaft, die 1.000 Champions-League-Tore erzielt hat

Karim Benzema brachte die Spanier am Mittwochabend im Santiago Bernabeu gegen Shakhtar Donetsk aus kurzer Distanz in Führung. In der zweiten Halbzeit legte er einen weiteren Treffer nach.

Das Tor des Franzosen bedeutete auch einen Meilenstein für Real Madrid, das damit als erstes Team die Marke von 1.000 Toren erreicht hat.

Der deutsche Rekordmeister Bayern München liegt mit 768 Toren an zweiter Stelle, während Reals Rivale Barcelona mit 655 Toren an dritter Stelle liegt.

Der Klub hat im Laufe der Jahre einige erfolgreiche Torjäger hervorgebracht, allen voran Cristiano Ronaldo, der in seinen neun Spielzeiten in Madrid zum erfolgreichsten Torschützen des Turniers wurde, einschließlich der 105 Tore, die er für Real Madrid erzielte.

Benzemas zwei Tore am Mittwoch waren sein 74. und 75. Champions-League-Treffer, während Klublegende Raul auf 66 Treffer kommt.

Der Europapokal wurde 1955 eingeführt, bevor er 1992 in Champions League umbenannt wurde.

Besuchen Sie CNN.com/sport für weitere Nachrichten, Features und Videos

Real Madrid hat den Wettbewerb bisher 13 Mal gewonnen, darunter dreimal in Folge zwischen 2015 und 2018.

Der Verein gewann die erste Ausgabe des Europapokals 1955/56 sowie die folgenden vier Ausgaben, bevor er 1960 in der ersten Runde von Barcelona ausgeschaltet wurde.

Benzemas Tore waren am Mittwoch ausschlaggebend für den 2:1-Sieg von Real gegen Shakhtar, mit dem sich der Klub weiter für die nächste Runde der Champions League qualifizierte.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com