Real Madrid besiegt Barcelona zum 100. Mal im El Clasico und erreicht das Finale des spanischen Supercups

Das 248. Aufeinandertreffen dieser beiden großen Rivalen wurde in Riad ausgetragen - das erste außerhalb Spaniens. Der Königlich Spanische Fußballverband (RFEF) hat einen mehrjährigen Vertrag über die Austragung der Halbfinalspiele und des Finales des Supercups in Saudi-Arabien abgeschlossen.

Die Ausgabe 2019-20 war die erste, die in Saudi-Arabien ausgetragen wurde, und der RFEF hat nun mit den Saudis einen Vertrag über die Austragung des Mini-Turniers in dem Land im Nahen Osten bis 2029 geschlossen, der Berichten zufolge 30 Millionen Euro (34 Millionen US-Dollar) pro Saison wert ist.

Der von RFEF-Präsident Luis Rubiales eingefädelte Vertrag ist ein weiterer Beweis für die globalen sportlichen Ambitionen Saudi-Arabiens.

In dem Maße, wie Saudi-Arabien zu einem mächtigen Akteur im globalen Sport aufsteigt, gerät jedoch auch die Menschenrechtsbilanz des Landes in den Fokus. Aktivisten werfen dem Königreich "Sportswashing " vor - ein Phänomen, bei dem korrupte oder autokratische Regime in Sportveranstaltungen investieren, um ihren internationalen Ruf zu beschönigen.

Die Ausrichtung des Supercup-Turniers in Saudi-Arabien ist auch in Spanien auf Kritik gestoßen.

Vor seiner Abreise zum Turnier am Dienstag bezeichnete Raul Garcia, Mittelfeldspieler von Athletic Bilbao, dessen Mannschaft am Donnerstag im anderen Halbfinale auf Atletico Madrid trifft, die Entscheidung, das Turnier in Saudi-Arabien auszutragen, als "völligen Unsinn".

"Vielleicht bin ich von der alten Schule, aber der Fußball hat sich verändert und die Fans wurden vergessen. Ich glaube nicht, dass ich das sagen muss, das kann jeder sehen", sagte Garcia, wie Reuters berichtet.

Trotz der Proteste wird das Turnier noch mindestens acht weitere Jahre im Ausland stattfinden, und am Mittwoch hat Real Madrid als erste Mannschaft seinen Platz im Finale am Sonntag gebucht.

Das Spiel gegen den FC Barcelona im König-Fahd-Stadion von Riad war actionreich und genau das, was sich die saudischen Organisatoren für den Turnierauftakt erhofft hatten.

Vinícius Jr. brachte Real Madrid nach 25 Minuten in Führung, bevor der niederländische Stürmer Luuk de Jong kurz vor der Halbzeit den Ausgleich für Barcelona erzielte.

Karim Benzema traf knapp 20 Minuten vor Schluss und Real schien auf der Siegerstraße zu sein, doch der Treffer des Teenagers Ansu Fati sieben Minuten vor Schluss sorgte dafür, dass das Spiel in die Verlängerung ging.

Dort ging Real acht Minuten vor dem Ende der Verlängerung durch Valverde erneut in Führung, und Barcelona konnte ein drittes Mal nicht mehr ausgleichen. Damit treffen die Blancos im Finale am Sonntag entweder auf Atletico Madrid oder Athletic Bilbao, das im King Abdullah Sport City Stadium ausgetragen wird.

Quelle: edition.cnn.com