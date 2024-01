READ: Ergänzende Anklageschrift im Korruptionsfall Menendez

Die Staatsanwaltschaft behauptet außerdem, dass die Bestechung und Erpressung bis ins Jahr 2023 andauerte, also ein Jahr länger als ursprünglich angenommen.

Lesen Sie die ergänzende Anklageschrift unten:

Senator Bob Menendez, ein Demokrat aus New Jersey, wurde in einer am Dienstag veröffentlichten ergänzenden Anklageschrift beschuldigt, Geschenke aus Katar erhalten zu haben. Menendez hat jegliches Fehlverhalten vehement bestritten.

Quelle: edition.cnn.com