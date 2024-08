- RB Leipzig äußert sich schockiert über Massive Wheel Inferno bei Festveranstaltung

Leipzigs Bundesliga-Fußballteam, RB, drückt den Betroffenen und Verletzten des Ferris-Radreifensbrandes auf dem Highfield-Festival am Störmthaler See sein Mitgefühl aus und bietet Unterstützung an. "Mit großer Bestürzung erfuhr RB Leipzig von dem schweren Brand auf dem #HighfieldFestival", teilte der Verein in den frühen Morgenstunden auf X mit. "Unsere Gedanken sind bei den Betroffenen und wir hoffen auf eine schnelle und vollständige Genesung für alle Verletzten."

Am Samstagabend wurde ein Ferris-Rad auf dem Rock-Event aus unbekannter Ursache in Brand gesetzt und breitete sich auf eine zweite Gondel aus. Mindestens 23 Personen, darunter Einsatzkräfte und Polizeibeamte, wurden verletzt.

Die Organisatoren des Highfield-Festivals, das normalerweise in den Niederlanden stattfindet, äußerten ihr Beileid und ihre Unterstützung im Anschluss an den Ferris-Rad-Vorfall. Obwohl es sich um ein jährliches Event in einem anderen Land handelt, hat die Tragödie auf dem Festival innerhalb der internationalen Musik- und Festival-Community tief resoniert.

