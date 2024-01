Rafael Nadal überwindet Magenprobleme und schlägt Denis Shapovalov in einem Fünf-Satz-Krimi

Der Spanier will den Rekord für die meisten Grand-Slam-Einzeltitel bei den Herren brechen, den er derzeit mit Roger Federer und Novak Djokovic teilt.

Nadal ist nun nur noch zwei Matches von seinem 21. Grand-Slam-Titel entfernt und wird im Halbfinale entweder auf Matteo Berrettini oder Gael Monfils treffen.

Vor dem Turnier in Melbourne gab es Zweifel an Nadals Fitness, nachdem der 35-Jährige im vergangenen Jahr mit Verletzungen und einer Covid-19-Erkrankung zu kämpfen hatte, doch der 20-fache Grand-Slam-Champion zeigte am Dienstag, dass er bereit für den Kampf war.

Sein Duell mit Shapovalov dauerte mehr als vier Stunden, und Nadal hatte mit einem Magenproblem zu kämpfen, das während des Matches Medikamente erforderte.

"Ich begann, mich in meinem Magen nicht sehr wohl zu fühlen, also bat ich um etwas, sie nahmen die Spannung, prüften, ob in meinem Körper alles in Ordnung war und gaben mir einige Tabletten, um zu versuchen, meinen Magen zu verbessern", sagte Nadal nach dem Match.

"Ich bin nicht mehr 21 ... nach diesem Match ist es toll, zwei Tage frei zu haben. Ich habe mich körperlich recht gut gefühlt, was die Bewegung angeht, aber die Bedingungen waren nicht so heiß."

'Ich war völlig zerstört'

Nadal hatte sich nach einem beeindruckenden Start in das Match eine Zwei-Satz-Führung erspielt, doch sein kanadischer Gegner erzwang einen Entscheidungssatz, nachdem er gerade noch rechtzeitig seine Form gefunden hatte.

Shapovalov hatte sich zu Beginn des Matches aufgeregt, nachdem er sich darüber beschwert hatte, wie lange Nadal zwischen den Punkten brauchte.

Im zweiten Satz wurde seine Frustration schließlich so groß, dass er den Stuhlschiedsrichter anschnauzte und anbrüllte: "Ihr seid alle korrupt."

Nachdem er Nadal in einen letzten Satz gezwungen hatte, schien Shapovalov die Luft auszugehen, denn der Spanier nutzte seine große Erfahrung, um den Satz zu gewinnen.

Ein breites Grinsen breitete sich auf Nadals Gesicht aus, nachdem Shapovalov seinen Volleyversuch beim Matchball ins Aus gehen sah, während der Kanadier seine letzte Frustration an seinem Schläger ausließ.

"Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt", sagte Nadal, als er gefragt wurde, wie er das Match gewonnen hat. "Ich war danach völlig zerstört. Ein sehr harter Tag, sehr warm.

"Ehrlich gesagt, habe ich nicht dafür trainiert. Zu Beginn des fünften Satzes hatte ich ein bisschen Glück. Zu Beginn des Matches habe ich großartig gespielt, dann weiß ich, wie schwierig es ist, gegen einen Spieler wie Denis zu spielen.

"Er ist sehr talentiert, sehr aggressiv. Er hat sehr stark aufgeschlagen, vor allem beim zweiten Aufschlag."

Beide Halbfinals der Herren werden in diesem Jahr am Freitag ausgetragen, was bedeutet, dass Nadal viel Zeit haben wird, sich auszuruhen und sich von einem weiteren Thriller in Melbourne zu erholen.

Quelle: edition.cnn.com