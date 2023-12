Rafael Nadal gibt sein Comeback nach Verletzung und schließt nicht aus, dass er über 2024 hinaus weitermacht

Obwohl das spanische Paar mit 6:4 und 6:4 gegen die Australier Max Purcell und Jordan Thompson verlor, zeigte Nadal einige kraftvolle Winner und bewegte sich freier auf dem Platz, nachdem er sich einer Hüftoperation unterzogen hatte, um die Verletzung zu behandeln, die ihn dazu zwang, den Großteil der letzten Saison zu verpassen.

Der 22-fache Grand-Slam-Champion hatte in letzter Zeit mit einer Reihe von Verletzungen zu kämpfen und sagte im Mai, dass 2024 wahrscheinlich sein letztes Jahr auf der Tour sein wird, aber am Sonntag schloss er nicht aus, dass er nach diesem Datum weitermachen wird.

"Das Problem, wenn ich sage, dass es meine letzte Saison sein wird, ist, dass ich nicht zu 100 % vorhersagen kann, was in der Zukunft passieren wird. Das ist die Sache", sagte Nadal laut Reuters vor seinem Comeback-Match. "Deshalb sage ich wahrscheinlich.

"Es ist offensichtlich, dass es ein hoher Prozentsatz ist, dass ich zum letzten Mal in Australien spielen werde. Aber wenn ich nächstes Jahr hier bin, sagen Sie mir nicht: 'Du hast gesagt, es wird deine letzte Saison sein', denn das habe ich nicht gesagt", fügte er hinzu.

"Man weiß nie, was passiert, wissen Sie? Ich kann nicht vorhersagen, wie es mir in den nächsten sechs Monaten gehen wird. Ich kann nicht vorhersagen, ob mein Körper mir erlauben wird, das Tennis so zu genießen, wie ich es in den letzten 20 Jahren getan habe."

Einige von Nadals Konkurrenten, darunter Holger Rune und Andy Murray, haben die "Intensität", mit der er spielt, bemerkt, aber der 37-Jährige spielte ihre Kommentare herunter.

"Wenn Sie meine Kollegen fragen, wie ich mich fühle, werden sie nicht hierher kommen und sagen: 'Rafa spielt wie eine Katastrophe'", sagte er laut der Website des Brisbane International.

"Ich denke, dass das, was sie gesagt haben, nicht viel Wert hat, denn wenn man mich fragt, wie sie spielen, werde ich natürlich sagen, dass sie auch gut spielen. Sie werden keine negativen Dinge über Kollegen sagen."

Nadal wird am Dienstag sein Einzel-Comeback geben und in der ersten Runde des Brisbane International gegen den ehemaligen Weltranglistendritten Dominic Thiem antreten, ein Turnier, das häufig von Spielern zur Vorbereitung auf die Australian Open genutzt wird.

Der Spanier wird dann bei den Australian Open, einem Turnier, das er zweimal gewonnen hat und das am 14. Januar beginnt, sein Grand-Slam-Comeback geben.

