Rafael Nadal gewinnt rekordverdächtigen 14. French-Open-Titel mit klarem Sieg gegen Casper Ruud

Rafael Nadal holte sich seinen 14. Titel bei den French Open, als er den Norweger Casper Ruud mit 6:3, 6:3 und 6:0 besiegte.

Der Spanier dominierte das Finale am Sonntag und gewann 11 Spiele in Folge im zweiten und dritten Satz, um sich den 22. Grand-Slam-Titel zu sichern - zwei vor Roger Federer und Novak Djokovic an der Spitze der ewigen Bestenliste der Männer.

Der Sieg bedeutet auch, dass der 36-jährige Nadal, der vor 17 Jahren seinen ersten French-Open-Titel gewann, der älteste Einzelmeister der Herren in Roland Garros ist.

"Für mich persönlich ist es sehr schwierig, die Gefühle zu beschreiben, die ich habe", sagte Nadal in seinem Interview auf dem Platz nach dem Spiel. "Ich hätte nie geglaubt, dass ich mit 36 Jahren hier sein würde, wieder konkurrenzfähig zu sein und auf dem wichtigsten Platz meiner Karriere ein weiteres Finale zu spielen - das bedeutet mir sehr viel."

READ: Iga Swiatek gewinnt zweiten Grand-Slam-Titel mit Sieg gegen Coco Gauff

Es war ein Fall von Meister gegen Lehrling in Roland Garros am Sonntag, als Ruud, der seit 2018 in der Rafael Nadal Academy auf Mallorca trainiert und Nadal auf seinem Weg durch die Tenniskarriere bewundert hat, in seinem ersten Grand-Slam-Finale stand.

Doch der 23-Jährige war Nadal im ersten Aufeinandertreffen der beiden unterlegen.

Nachdem er zu Beginn des zweiten Satzes mit 3:1 geführt hatte, musste Ruud mit ansehen, wie ihm das Spiel entglitt und er im letzten Satz kein einziges Spiel mehr abgeben musste.

Später zollte er Nadal Tribut und sagte in seinem Interview auf dem Platz: "Wir alle wissen, was für ein Champion du bist, und heute habe ich gespürt, wie es ist, im Finale gegen dich zu spielen. Es ist nicht einfach, und ich bin nicht das erste Opfer - ich weiß, dass es schon viele gegeben hat."

Nadal unterlag Djokovic im Halbfinale der letztjährigen French Open - und beendete damit eine Serie von vier Titeln in Folge -, besiegte aber in diesem Jahr seinen Rivalen im Viertelfinale, bevor er im Halbfinale gegen Alexander Zverev ausschied.

Der Sieg gegen Ruud ergänzt den Australian-Open-Titel, den er im Januar gewann, und ist das erste Mal in seiner Karriere, dass Nadal die ersten beiden Grand-Slam-Turniere in einem Kalenderjahr gewonnen hat.

Im Finale am Sonntag erwischte er einen schnellen Start und ging im ersten Satz mit 4:1 in Führung, nachdem er Ruud zweimal den Aufschlag abgenommen hatte.

Nadals Taktik, Ruuds Rückhand ins Visier zu nehmen, erwies sich als wirkungsvoll, doch zu Beginn des zweiten Satzes geriet er ins Wanken - zunächst, als er im ersten Spiel Breakbälle vergab, und dann, als er im vierten Spiel auf Liebe gebreakt wurde.

Der Schwung, den Ruud gewinnen konnte, war jedoch nur von kurzer Dauer, denn sein Nachmittag verlief im Sande.

Nadal, der in der Vorbereitung auf das Turnier durch eine anhaltende Fußverletzung gehandicapt war, schien sich während des gesamten Matches gut auf dem Platz zu bewegen und begann, seine Dominanz auszuspielen, um die nächsten fünf Spiele im zweiten Satz zu gewinnen.

Im dritten Satz, der nur 30 Minuten dauerte, kam Ruud dann kaum noch zum Zuge.

Eine krachende Rückhand von Nadal machte den Sieg perfekt - und den historischen 14.

Aber wird es sein letzter sein?

"Ich weiß nicht, was in der Zukunft passieren kann, aber ich werde weiter kämpfen und versuchen, weiterzumachen", sagte Nadal dem Publikum auf dem Court Philippe-Chatrier unter tosendem Beifall.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com