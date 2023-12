PSG scheidet nach 1:2-Niederlage gegen Marseille aus dem Coupe de France aus

Der letzte französische Pokalsieg von Marseille datiert aus dem Jahr 1989, doch ein fulminanter Treffer des ukrainischen Stürmers Ruslan Malinovskyi, einer Leihgabe von Atalanta, zu Beginn der zweiten Halbzeit warf den Rekordsieger aus dem Wettbewerb und brachte die Südfranzosen ins Viertelfinale.

Alexis Sánchez verwandelte in der 31. Minute einen Elfmeter, nachdem Sergio Ramos Cengiz Ünder gefoult hatte - doch der spanische Verteidiger konnte am Ende der Halbzeit den Ausgleich erzielen, indem er eine Ecke des brasilianischen Stars Neymar einköpfte. Ramos konnte den Tag schließlich nicht mehr retten, da sein mögliches Tor in der Verlängerung wegen Abseits nicht anerkannt wurde.

Selbst mit Lionel Messi und Neymar auf dem Platz konnte PSG nicht am zehnmaligen Pokalsieger Marseille vorbeikommen, der die Trophäe seit mehr als 30 Jahren nicht mehr gewonnen hat.

"Unglaubliche Jungs, sie sind Meister. Das ist großartig für den Verein", sagte Marseilles Trainer Igor Tudor nach dem Spiel laut Reuters über seine Mannschaft.

Es ist die dritte Niederlage in diesem Jahr für PSG, das nächste Woche ohne den verletzten Superstar Kylian Mbappé im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayern München antreten muss.

Kapitän Marquinhos fügte hinzu, dass die Mannschaft "die Klappe halten und arbeiten" müsse, um wieder auf die Beine zu kommen (Reuters).

"Sie haben hoch gepresst und wir haben es nicht geschafft, die Linien zu durchbrechen. Das tut weh, denn es war ein Pokalspiel gegen unseren großen Rivalen", fügte Marquinhos hinzu.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com