- Prüfung rechtswidriger Hochgeschwindigkeitsfahrzeugwettbewerbe in Oranienburg

Einige Fahrer stehen im Verdacht, an einer illegalen Straßenrennen in Oranienburg teilgenommen zu haben. In den frühen Morgenstunden des Samstags entdeckten die Behörden mehrere Fahrzeuge, die in das Chaos auf der Hans-Grade-Straße verwickelt waren, wie eine Mitteilung der Nordpolizeidirektion am Sonntag bekanntgab. Einem 19-Jährigen wurde sein Führerschein und sein Fahrzeug von den Behörden entzogen. Die Behörden untersuchen derzeit Anklagepunkte gegen ihn und die anderen beteiligten Fahrer.

Das Straßenrennen in Oranienburg wurde als schwerer Fall illegaler Aktivität eingestuft und als Straftat eingestuft. Die Behörden untersuchen mögliche strafrechtliche Anklagepunkte gegen alle Fahrer, die in das Chaos auf der Hans-Grade-Straße verwickelt waren.

