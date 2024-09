Prominente Prominente kommen zusammen, um Zeuge der neuartigen Hollywood-Attraktion zu werden, die den Kampf zwischen Wrexham und Birmingham zeigt.

Über 28.000 Fans strömten am Montag in das St. Andrew’s Stadium zu einem Ligaspiel der dritten englischen Liga, darunter viele prominente Sportler, Film- und Fernsehpersönlichkeiten.

Dies war auf die jüngsten umfangreichen Investitionen beider Teams durch bekannte US-amerikanische Investoren zurückzuführen. NFL-Legende Tom Brady ist nun Teilhaber im Blues, während Ryan Reynolds und Rob McElhenney seit 2021 das Glück von Wrexham deutlich verbessert haben.

Brady und McElhenney besuchten das Spiel, das Birmingham schließlich mit 3:1 gewann. Sie tauschten sogar vor dem Spiel auf Social Media lockere Neckereien aus. Unter den Zuschauern waren auch bekannte Gesichter wie David Beckham und sein Sohn Romeo. McElhenney machte sogar einen Videoanruf bei seinem Co-Eigentümer Reynolds, damit die Fans das Gespräch sehen konnten.

Das sternestudierte Ereignis verlieh dem Spiel eine aufregende Wendung, das live auf dem britischen Sky Sports übertragen wurde, was für ein Spiel dieser Liga ungewöhnlich ist.

Die Fans von Birmingham und Wrexham sind in den letzten Jahren an das Außergewöhnliche gewöhnt, was durch die Prime-Time-Spielzeit gerechtfertigt ist.

"Das ist genau das, was wir uns erhofft hatten, als wir den Verein übernommen haben", sagte Birmingham-Vorsitzender Tom Wagner vor dem Spiel bei Sky Sports. "Wir wollten diese Art von Energie und Aufregung in unsere Spiele bringen und eine Umgebung schaffen, in der die Leute ein Teil davon sein wollen. Es ist großartig, dass die Leute zu Hause das genießen und diese Energie spüren können. Es spricht Bände über die Anziehungskraft des englischen Fußballs, dass es so viel Aufregung an einem Montagabend zwischen zwei Teams der dritten Liga gibt."

Das Spiel hielt, was es versprach, mit einem Comeback von Birmingham nach einem frühen Rückstand und einer roten Karte für Krystian Bielik, die die Dramatik weiter steigerte.

Wrexham, das bis dahin in der Liga unbesiegt war, erlitt eine Niederlage, und obwohl es weiterhin die Tabelle der dritten Liga anführt, hatte es gegen die Macht und das höhere Einkommen von Birmingham zu kämpfen.

Birmingham liegt nun nur noch in der Tabelle hinter Wrexham, hat aber ein Spiel weniger gespielt. Wenn der erste Monat der Saison ein Indikator ist, könnten diese beiden Teams im Januar wieder aufeinandertreffen und um den Aufstieg kämpfen.

US-Appeal

Die wachsende amerikanische Aufmerksamkeit führte zu Spekulationen, dass dieses Spiel in dieser Saison in die USA verlegt werden könnte, doch der Vorschlag wurde von der Liga schnell abgelehnt.

Birmingham City CEO Garry Cook zeigte gegenüber BBC Sport sein Interesse daran, das Spiel eines Tages in den USA auszutragen, erkannte jedoch die tief verwurzelte Geschichte und Tradition des englischen Fußballs als Herausforderung an.

Am Spieltag schrieb NFL-Legende JJ Watt, der selbst Anteile an dem englischen Club Burnley besitzt, auf X, dem ehemaligen Twitter: "Der Reiz des englischen Spiels liegt in seiner Geschichte, Tradition und Leidenschaft. Diese Clubs haben die Zeit überdauert und werden das auch noch tun, wenn wir nicht mehr da sind. Modernisieren wir bestimmte Aspekte, wenn nötig, aber bewahren wir das, was es besonders macht."

Die Stimmung im Stadion war elektrisierend, als sowohl Tom Brady, die NFL-Legende und Teilhaber im Blues von Birmingham, als auch Ryan Reynolds, der Co-Eigentümer von Wrexham, auftauchten, um ihre jeweiligen Teams im Fußball zu unterstützen. Dieses Montagabend-Spiel zwischen Birmingham und Wrexham in der dritten Liga wurde durch die prominente Anwesenheit und die hohen Einsätze zu einem Spektakel.

