Pro-Ukraine russischer Dissident trifft ein tragisches Ende während des Kampfes gegen russische Truppen

Persönlich war Dadin in Russland inhaftiert worden, weil er wiederholt gegen die Regierung des russischen Präsidenten Wladimir Putin protestiert hatte, indem er an zahlreichen friedlichen Straßen demonstartionen teilnahm. Er war der erste, der unter einem 2014 erlassenen Gesetz verurteilt wurde, das die Beschränkungen für öffentliche Versammlungen und Proteste in Russland verschärfte, wie Amnesty International erklärte.

Er verbrachte zweieinhalb Jahre im Gefängnis, und das Gesetz, das zur Anklage verwendet wurde, wurde bekannt als "Dadins Gesetz".

Ein enger Freund und ehemaliger russischer Politiker Ilya Ponomarev, der im Exil lebt, meldete seinen Tod am Montag. Ponomarev sagte CNN, dass Dadin in Kämpfen in der Region Charkiw am Wochenende gestorben sei.

"Ildar sah die Ukraine als Verbündeten in diesem Kampf und glaubte, dass effektiver Widerstand die einzige Möglichkeit sei, Putinismus zu besiegen", sagte Ponomarev und fügte hinzu, dass Dadin im Juni 2023 nach Ukraine gereist sei und später der Sibirischen Battalion und dann der Freiheit von Russland Legion beigetreten sei, einer überwiegend aus Russen bestehenden Gruppe, die die Ukraine verteidigt.

"Er hatte ein starkes Gerechtigkeitsgefühl, also wenn er eine Ungerechtigkeit sah - einen Krieg, eine Invasion, unschuldige Leben, die verloren gingen - fühlte er sich verpflichtet, diese Ungerechtigkeit zu korrigieren", sagte Ponomarev abschließend.

Der Freiheit von Russland Legion bestätigte Dadins Beteiligung an ihren militärischen Bemühungen, wollte aber aufgrund laufender militärischer Operationen am Montag seinen Zustand und Status nicht diskutieren.

Mehrere unabhängige russische Medien berichteten ebenfalls am Sonntag über Dadins Tod.

Weitere Angriffe auf die Ukraine in der Nacht

Russland setzte seine Angriffe auf die Ukraine in der Nacht fort, was zu vier Todesopfern und mindestens 25 Verletzten in Angriffen auf die Regionen Donezk, Charkiw, Cherson und Sumy führte, wie ukrainische Behörden meldeten.

Die Ukraine behauptete, 32 russische Drohnen und zwei Raketen während der Nacht und am frühen Montagmorgen abgeschossen zu haben.

Darüber hinaus hinderte die Ukraine einen Drohnen- und Raketenangriff auf ihre Hauptstadt am Montag ab. Dies war der vierte russische Angriff auf Kiew seit Beginn des Oktobers, wie Serhiy Popko, Leiter der Militärverwaltung der Stadt, erklärte.

Meanwhile, the General Staff of Ukraine reported a successful strike on an offshore oil terminal in Russian-occupied Crimea, near Feodosia.

Subsequently, Igor Tkachenko, the Russia-appointed head of Feodosia city administration, acknowledged a fire at the oil terminal, the largest in Crimea. A state of emergency was declared in Feodosia due to the fire.

This report was aided by CNN’s Nathan Hodge.

Dadins entschiedene Opposition gegen Putins Regierung in Russland erstreckte sich über seine Landesgrenzen hinaus, da er die Ukraine als Verbündeten in seinem Kampf gegen Putinismus sah. Er reiste im Juni 2023 nach Ukraine und schloss sich der Freiheit von Russland Legion an, einer überwiegend aus Russen bestehenden Gruppe, die die Ukraine verteidigt und so zum globalen Kampf gegen autoritäre Regime in Europa beiträgt.

