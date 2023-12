Pro-DeSantis Super PAC storniert TV-Anzeigenkäufe in Iowa und New Hampshire und verlagert den Schwerpunkt auf das Bodenspiel

Nach Angaben von AdImpact hat Never Back Down am Freitag künftige Werbebuchungen im Wert von rund 2,5 Millionen Dollar in den beiden Bundesstaaten und einigen nationalen Medienmärkten gestrichen. Dies ist das jüngste Anzeichen dafür, dass DeSantis' Verbündete in den letzten Wochen vor dem Beginn der Vorwahlen in Iowa am 15. Januar um Zugkraft ringen.

Die Gruppe Fight Right, die DeSantis' Kandidatur unterstützt, konzentriert sich seit Wochen auf Fernsehspots, die den Gouverneur von Florida in seinem Bestreben unterstützen sollen, den Abstand zum Spitzenkandidaten und ehemaligen Präsidenten Donald Trump zu verringern - auch um die wachsende Bedrohung durch die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, abzuwehren.

Ein 30-sekündiger Spot von Fight Right nimmt Haleys China-Politik aufs Korn und kommt zu dem Schluss: "Wir können Tricky Nikki nicht trauen".

Doch die Entscheidung von Never Back Down, seine TV-Werbung zurückzuziehen, unterstreicht die Herausforderungen, vor denen DeSantis steht.

Der Vorsitzende der Gruppe, Scott Wagner, bestätigte die Verschiebung in einer Erklärung am Freitag, wobei er darauf hinwies, dass Fight Right stattdessen Anzeigen schalten wird.

"Never Back Down konzentriert sich auf seine Kernaufgabe - die fortschrittlichste Grassroots- und politische Caucus-Operation in diesem Rennen durchzuführen und dabei zu helfen, die GOP-Nominierung für Gouverneur DeSantis zu erreichen, der Amerika von der katastrophalen Politik der Linken befreien wird. Wir sind begeistert, Fight Right und andere zu haben, die für Gouverneur DeSantis werben, während wir die Basisarbeit in Iowa, New Hampshire, South Carolina und darüber hinaus leisten", sagte Wagner.

Der jüngste Schritt kommt, nachdem Never Back Down mehrere Wochen lang Turbulenzen erlebt hat, einschließlich des Abgangs von Spitzenbeamten und anhaltender Kritik an der Verwaltung der Ressourcen.

Wie CNN Anfang des Monats berichtete, sind die Initialen der Gruppe in Iowa zu einer Art Pointe geworden.

"Was bedeutet NBD, No Big Deal?", sagte ein langjähriger republikanischer Funktionär in Iowa.

Never Back Down" wurde gegründet, bevor DeSantis im Mai in das Rennen um das Weiße Haus eintrat. Die Gruppe erhielt zweistellige Millionenbeträge, die der Kandidat während seiner Zeit als Gouverneur von Florida angehäuft hatte, und hat bisher über 40 Millionen Dollar für Werbung ausgegeben. Die Gruppe hat auch Millionen für die Bereitstellung wichtiger Wahlkampfinfrastruktur für DeSantis ausgegeben, indem sie Kundgebungen, Stadthallen und Bustouren in den Bundesstaaten mit vorgezogenen Wahlen veranstaltete.

In der Zwischenzeit sind auch andere externe Pro-DeSantis-Gruppen aufgetaucht. Fight Right, die begonnen hat, Millionen für zusätzliche Pro-DeSantis-Werbung auszugeben, entstand, nachdem der Gouverneur seinen Unmut über die Werbung von Never Back Down in Iowa geäußert hatte.

Eine weitere neue Pro-DeSantis-Gruppe, Good Fight, bildete erst diese Woche, nach Federal Election Commission Datensätze, und hat bereits begonnen, neue Anzeige Reservierungen insgesamt etwa $ 276.000 so weit zu Ziel Iowa.

