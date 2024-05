Prinz William lehnt die Teilnahme an den BAFTA TV Awards ab.

Am kommenden Sonntag finden in London die British Academy Television Awards statt. Im Laufe der Jahre hat Prinz William die Veranstaltung als Gast besucht, häufig in Begleitung seiner Gattin Kate. Leider wird dieses Mal die königliche Eleganz der Royals bei den BAFTAs fehlen.

Als Präsident der British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) ist Prinz William seit 2010 regelmäßig bei den Preisverleihungen zugegen, bei denen die besten britischen Film- und Fernsehschaffenden ausgezeichnet werden. Wie die Film-Website "Deadline" berichtet, wird der britische Thronfolger am kommenden Sonntag jedoch nicht bei den BAFTA TV Awards anwesend sein.

Dennoch ist es nicht so, dass der künftige König der Zeremonie komplett fernbleiben wird. Laut "Deadline" plant er, eine Videobotschaft für die Nominierten und Gäste aufzunehmen. Diese Botschaft würde dann vor der Verleihung in der Royal Festival Hall in London abgespielt werden.

Interessanterweise trat Prinz William bei den BAFTA Film Awards im Februar auf. Anders als in den Vorjahren konnte Prinzessin Kate ihn jedoch nicht begleiten, da sie sich einer Unterleibsoperation unterzog. Zu diesem Zeitpunkt war Kates Krebsdiagnose noch nicht bekannt, und William strahlte bei der Veranstaltung über das ganze Gesicht und zeigte keinerlei Anzeichen von Verzweiflung über die Situation seiner Frau oder seines Vaters, König Charles.

Es ist zwar üblich, dass die Royals nur an einer der beiden BAFTA-Veranstaltungen teilnehmen, aber die Entscheidung von Prinz William, nicht zu kommen, lässt natürlich Vermutungen über die Umstände der Krankheit seiner Frau aufkommen. Prinzessin Kate unterzieht sich derzeit einer Krebsbehandlung.

"The Crown"-Stars für Auszeichnungen im Gespräch

Doch nicht nur Kates Zustand könnte der Grund für die Abwesenheit von Prinz William sein. Die BAFTA TV Awards sind in diesem Jahr stark mit der Monarchie verbunden, da mehrere Stars aus "The Crown" nominiert sind. In der sechsten Staffel der Serie geht es um die Herrschaft von Prinz Williams Großmutter, Königin Elizabeth II.

Zu den Nominierten gehören Dominic West (Prinz Charles), Elizabeth Debicki (Prinzessin Diana), Lesley Manville (Prinzessin Margaret) und Salim Daw (Mohamed Al-Fayed). Die Abwesenheit von Prinz William könnte durch familiäre Beziehungen beeinflusst sein, es ist aber auch möglich, dass seine Abwesenheit rein zufällig ist.

Quelle: www.ntv.de