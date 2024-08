- Prinz Harry und Meghan nehmen an einem Schlagzeugunterricht in Kolumbien teil

Prinz Harry und Meghan, die Duchess, tauchten während ihres vier Tage dauernden Besuchs in die musikalische Szene Kolumbiens ein. Eingeladen von Vizepräsidentin Francia Márquez, beendeten sie ihre Reise am 17. August in Cartagena. Ihr letztes Ziel war die lokale Trommelschule, Escuela Tambores de Cabildo, bekannt dafür, das kulturelle Erbe Cartagenas, insbesondere seine afro-kolumbianischen Wurzeln und traditionelle Trommeln, zu bewahren.

Bei der Ankunft wurden die Sussexes von Trommelklängen und einer Eröffnungsperformance begrüßt. Sie nahmen dann an einer Diskussion über die Bedeutung der Schule teil, wie von "People" Magazine berichtet. Als Zeichen der Wertschätzung überreichte ein Schüler den Sussexes ein kleines hölzernes Boot, das die Küstenstadt und Strände Cartagenas symbolisiert.

Prinz Harry und Meghan nehmen an der Trommelstunde teil

Anschließend wurden sie eingeladen, selbst Trommel zu spielen, angeleitet von Schülern und begleitet von Márquez und ihrem Partner. Fotos zeigten das royale Paar Seite an Seite mit den Kindern, lebhaft ihre Instrumente schlagend. Márquez lobte Meghans Enthusiasmus und sagte: "Ich liebe Meghans breites Grinsen. Ihre Aufregung ist spürbar."

Nach ihrer Trommelstunde performten die Einheimischen erneut, und Márquez hielt eine Rede, in der sie die Bedeutung des Erhalts von Traditionen hervorhob, um die kulturelle Identität Kolumbiens zu bewahren. Sie erkannte Harry und Meghan als einflussreiche Fürsprecher gegen Ungerechtigkeit an.

Dritter Bildungsbesuch

Die Trommelschule in Cartagena markierte den dritten Bildungsort, den sie während ihrer Kolumbien-Reise besuchten. In Bogotá trafen sie sich mit Schülern einer Charter-Schule, um über die Vor- und Nachteile der sozialen Medien zu diskutieren, gefolgt von einem Spanisch-Unterricht mit einer Kindergarten-Klasse.

Da Prinz Harry und Meghan, als Kinder von König Charles III. und seiner Frau, keine offiziellen Mitglieder der britischen Königsfamilie mehr sind, findet ihr Besuch im Namen ihrer Archewell Foundation statt. Ihr Hauptfokus in Kolumbien lag auf dem Thema Cybermobbing und Online-Diskriminierung. Seit Kolumbien 2022 der Invictus Games Community of Nations beigetreten ist, traf Harry auch auf Teilnehmer und spielte ein Spiel Sitting Volleyball mit ihnen.

