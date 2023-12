Prinz Harry und Meghan Markle übernachten vor der Hochzeit in getrennten Hotels

Prinz Harry wird seine letzte Nacht als Junggeselle mit seinem Bruder und Trauzeugen, Prinz William, im Coworth Park Hotel verbringen, das zur Dorchester Collection gehört.

Coworth Park ist ein Landhaus inmitten einer üppigen Parklandschaft, etwa 20 Minuten von Windsor entfernt, und verfügt über opulente Suiten und eine aufwendige Innenausstattung. Die Preise beginnen bei 1.270 Pfund (1.725 Dollar) pro Nacht.

In der Zwischenzeit wird die Braut zusammen mit ihrer Mutter Doria Ragland im Cliveden House Hotel wohnen. Cliveden House ist ein Fünf-Sterne-Hotel in einem Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert, etwa 30 Autominuten von Windsor entfernt.

Die Preise für eine Suite, die mit Original-Kunstwerken, hohen Decken, großzügigen Salons und einem Kingsize-Bett ausgestattet ist, beginnen bei etwa 1.535 Pfund (2.088 Dollar).

Zu der makellos gepflegten Anlage gehören auch zwei Swimmingpools und ein großartiges Spa - nur für den Fall, dass sich die Braut vor ihrem großen Tag noch ein letztes Mal verwöhnen lassen möchte.

Nur noch wenige Tage bis zur Hochzeit, und die letzten Vorbereitungen für die bevorstehende Hochzeit werden bereits getroffen.

Am Samstag wurde ein Bild der aufwendigen Einverständniserklärung von Königin Elizabeth II. für die Hochzeit veröffentlicht.

Das als "Instrument of Consent" bekannte Dokument, in dem die Königin die Ehe offiziell anerkennt, wurde von einem der vom Crown Office beauftragten Schreiber handgeschrieben und auf Pergament illuminiert", heißt es in einer Erklärung des Buckingham Palace.

Auf der Urkunde sind ein roter Drache, das Wappensymbol von Wales, und die Blumenembleme von England, Schottland und Nordirland abgebildet: die Rose, die Distel und das Kleeblatt. Außerdem sind zwei goldene Mohnblumen abgebildet, die offizielle Blume von Markles Heimatstaat Kalifornien.

Sie wird dem Brautpaar nach der Hochzeit überreicht werden.

Zuvor hatte die Königin bei einer Sitzung des Geheimen Rates am 14. März formell ihre Zustimmung zur Hochzeit gegeben.

Ray Sanchez und James Gray von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com