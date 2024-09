Prinz Harry schenkt wieder einer echten Monarchin große Aufmerksamkeit.

Als Prinz Harry 2020 von seiner Rolle als Senior-Royal zurücktrat, musste er auch seine Patronagen abgeben. Allerdings blieb er einer Organisation treu, die schwer kranken Kindern hilft. Später diesen Monat wird der 40-Jährige nach London zurückkehren, um sein Engagement für diese Sache zu erfüllen.

Laut der "Daily Mail" wird Prinz Harry am 30. September in London an der jährlichen Preisverleihung von WellChild teilnehmen, einer Wohltätigkeitsorganisation, die schwer kranken Kindern hilft. Es ist unklar, ob ihn Meghan begleiten wird.

Nach der Bitte von Queen Elizabeth II., dass Harry die meisten seiner royalen Patronagen vor seinem Umzug abgeben solle, entschied er sich, seine Verbindung zu WellChild beizubehalten. Damals war er bereits seit 16 Jahren deren Patron.

Harry ist "unersetzlich" für WellChild

Über die Jahre hat Harry bewiesen, dass er "unersetzlich" ist, wenn es darum geht, Aufmerksamkeit und Spenden für die Organisation zu generieren, wie WellChild betont. Er hat die Preisverleihung bereits 12 Mal besucht. Wie auf Instagram angekündigt, wird Harry vor der Zeremonie Zeit mit den Gewinnern und ihren Familien verbringen und den Preis für das inspirierendste Kind (im Alter von 4-6 Jahren) überreichen und eine Rede halten.

Harry sagte: "Ich bin geehrt, wieder an den WellChild Awards teilzunehmen, wo der Mut und die Errungenschaften von Kindern mit komplexen medizinischen Bedingungen gefeiert werden. Diese unglaublichen jungen Menschen, zusammen mit den hingebungsvollen Pflegern, Krankenschwestern und Fachleuten, die sie unermüdlich unterstützen, inspirieren uns alle."

Es ist ungewiss, ob Harry während seines Aufenthalts in London seinen krebskranken Vater, König Charles, treffen wird. Nur zwei Tage vor Harrys Auftritt bei den WellChild Awards 2024 werden Charles und seine Frau, Queen Camilla, in London sein, um das 25-jährige Jubiläum des schottischen Parlaments zu feiern.

Harry traf zuletzt im Februar auf Charles und William, als er seinen Vater nach der Bekanntgabe seiner Krankheit besuchte. Anzeichen für eine Versöhnung mit Charles und William scheinen vielversprechend. Erstmals seit drei Jahren erhielt Harry an seinem 40. Geburtstag letzte Sonntag Geburtstagsgrüße von seinem Vater und Bruder via Instagram.

