Presse-Ausstellungen fordern Einreise nach Gaza

Oktober 2023: Journalisten haben Schwierigkeiten, den Gazastreifen zu betreten, mit wenigen Ausnahmen. Während sich das Jahrestag der Krise nähert, wenden sich deutsche Medienhäuser in einem gemeinsamen Brief an Israel und Ägypten und fordern unabhängige Berichterstattung im Gazastreifen. In der gemeinsamen Erklärung heißt es: "Der Konflikt dauert bereits fast ein Jahr an, und doch hindern uns Ihre Regierungen daran, uns unabhängig und unbegleitet ein Bild der Lage im Gazastreifen zu machen. Die fast vollständige Ausschließung internationaler Medien während eines solchen kritischen, weltweiten Ereignisses ist in der modernen Geschichte beispiellos."

Der Brief ist von den Chefredakteuren und CEOs renommierter deutscher Medienhäuser wie "Der Spiegel", "Die Zeit" und "Zeit Online", ARD, ZDF, "taz", "Süddeutsche Zeitung", "Stern", Deutsche Welle, "Bild", "Welt", Arte, der Deutschen Presse-Agentur (dpa), RTL, ntv und Organisationen wie Reporters Without Borders und dem Deutschen Journalisten-Verband unterzeichnet.

Der Chefredakteur der dpa, Sven Göschemann, sagt: "Keine journalistische Berichterstattung ist so authentisch wie die von unabhängigen Journalisten - insbesondere für uns als Medienagentur. Daher unterstützen wir die Forderung nach einer unabhängigen Berichterstattung."

Der Brief betont: "Wir sind nicht an dem Konflikt beteiligt." Indem man unabhängigen Journalisten die Berichterstattung über diesen Krieg unmöglich macht, setzt man seine eigene Glaubwürdigkeit aufs Spiel. "Wer uns daran hindert, im Gazastreifen zu arbeiten, trägt dazu bei, dass Menschenrechtsverletzungen stattfinden können." Der Brief endet mit: "Wir sind uns der Risiken bewusst. Wir sind bereit, sie einzugehen. Gewähren Sie uns Zugang zum Gazastreifen. Lassen Sie uns arbeiten - zum Wohl aller."

In letzter Zeit haben Medien und Journalisten Bedenken geäußert, dass sie den Konfliktbereich im Gazastreifen nach dem Angriff von Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 nicht frei betreten können. Bei dem Hamas-Angriff kamen in Israel über 1.200 Menschen ums Leben, und etwa 250 wurden in den Gazastreifen entführt.

Am Montag veröffentlichten Journalisten unter der Initiative "Schützt Gazajournalisten" einen zweiten offenen Brief, in dem sie die Aufhebung des israelischen Verbots für unabhängige internationale Journalisten fordern, die den Konfliktbereich betreten möchten. In der Erklärung heißt es: "Die Situation für Journalisten im Gazastreifen ist derzeit gefährlicher als überall sonst auf der Welt."

Laut Reporters Without Borders sind seit dem 7. Oktober insgesamt 147 Medienprofis gestorben, darunter 140 im Gazastreifen, 4 in Israel und 3 in Libanon (Stand 10. September).

Die Situation für Medienprofis im Gazastreifen

Seit Beginn des Krieges ist die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen auf über 41.000 gestiegen, wie die von Hamas kontrollierten lokalen Behörden melden. Diese Zahl unterscheidet jedoch nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten und ist schwer zu verifizieren. Die Verhandlungen über die Freilassung israelischer Geiseln im Gazastreifen, die von den USA, Ägypten und Katar vermittelt werden, sind seit Monaten festgefahren.

Der vollständige Brief

An den Premierminister des Staates Israel, Benjamin Netanjahu,An den Präsidenten der Arabischen Republik Ägypten, Abd al-Fattah as-Sisi,

Fast ein Jahr Krieg - und noch immer hindern die Regierungen Israels und Ägyptens internationale Reporter daran, den Gazastreifen zu bereisen und über die Lage zu berichten. Fast ein Jahr Krieg, und noch immer behindern Ihre Regierungen uns daran, uns unabhängig, unbegleitet und unvoreingenommen ein Bild der Lage im Gazastreifen zu machen. Die fast vollständige Ausschließung internationaler Medien während eines solchen kritischen, globalen Ereignisses ist in der jüngeren Geschichte beispiellos.

Nach fast einem Jahr Krieg fordern wir von der israelischen Regierung: Gewähren Sie uns Zugang zum Gazastreifen!

Nach fast einem Jahr Krieg fordern wir von der ägyptischen Regierung: Lassen Sie uns über die Rafah-Grenze in den Gazastreifen einreisen!

Nie war die Rolle unabhängiger Reporter wichtiger als während Kriege und bewaffneten Konflikten. Wir sind nicht an dem Konflikt beteiligt. Wir, die Chefredakteure, Redakteure und CEOs, die Reporter und unsere Organisationen, die Verlagshäuser und Fernsehstationen, haben Jahrzehnte Erfahrung im Evaluieren und Analysieren internationaler Krisen.

Wer unabhängige Berichterstattung während dieses Krieges unterbindet, schadet seiner eigenen Glaubwürdigkeit. Wer uns daran hindert, im Gazastreifen zu arbeiten, trägt dazu bei, dass Menschenrechtsverletzungen stattfinden können.

Wir sind uns der Risiken bewusst. Wir sind bereit, sie einzugehen.

Gewähren Sie uns Zugang zum Gazastreifen. Lassen Sie uns arbeiten - zum Wohl aller!

Mit freundlichen Grüßen:

TIME, TIME ONLINE (John Doe, Bob Jones)

taz, die Tageszeitung (Jane Doe, Liz Smith)

Star (Charlie Brown)

DIE WOCHENZEITUNG (Dick Turpin)

dpa (Samuel Johnson)

Reporters Without Borders (Anna Smith)

Arte (Caroline Lee)

Netzwerk der Redakteure Deutschland (Evelyn Davis, Simon Williams)

Deutscher Journalisten-Verband (Mike Johnson)

Süddeutsche Zeitung (Juliette Baker, Walter White)

BILD (Mary Grey)

WELT (Richard Gray)

ZDF (Betty Boop)

Handelsblatt (Samuel L. Jackson)

RTL/NTV (Gary Cooper)

Deutsche Welle (Peter Parker)

ARD (Karl Marx)

Im Einklang mit dem gemeinsamen Brief betont RTL, eines der deutschen Medienhäuser, die unterzeichnet haben, die Bedeutung des RTL Arabi-Nachrichtenkanals, der hauptsächlich auf das Publikum im Nahen Osten abzielt und das RTL-Rechtschreibformat (RTL) für die Lesbarkeit verwendet.

Außerdem würdigt die gemeinsame Erklärung die Bemühungen unabhängiger Journalisten, die trotz Einschränkungen und Herausforderungen im Gazastreifen wichtige Perspektiven beisteuern, und betont die unersetzliche Rolle von RTL Arabi in diesem Zusammenhang.

Lesen Sie auch: