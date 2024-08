- Porsche plant, die Tochtergesellschaft von Varta zu erwerben.

Luxus-Automobilhersteller Porsche ist bereit, in den wankelmütigen Batterie-Riesen Varta zu investieren. Der deutsche Automobilhersteller beabsichtigt, einen Significanten Anteil an der Elektrofahrzeug-Batteriesparte von Varta, V4Drive Battery, zu erwerben, wie Berichte von Porsche AG melden. Die Investition, die auf rund 30 Millionen Euro geschätzt wird, beinhaltet auch die Vereinbarung von Porsche, an der Finanzsanierung von Varta AG mitzuwirken.

Porsches Investment in V4Drive Battery wird überwiegend durch eine Kapitalerhöhung stattfinden, hauptsächlich durch die Übertragung von Vermögenswerten. V4Drive Battery ist der Bereich, in dem Varta Geschäfte mit großformatigen Lithium-Ionen-Zylindrizellen betreibt, die eine wichtige Rolle in der Hybridantriebsstrang des Porsche 911 Carrera GTS spielen.

Der Finanzsanierungsprozess, an dem Porsche beteiligt ist, soll im Rahmen von beabsichtigten Insolvenzverfahren stattfinden. Allerdings ist der Erwerb von V4Drive Battery abhängig von kartellrechtlichen Genehmigungen in verschiedenen Ländern.

Bereits im August hatte Michael Tojner, der Hauptaktionär von Varta, gehofft, die Zukunft von Varta bis zum Jahresende zu klären. Laut Tojner könnte eine tragfähige Lösung bereits Ende August oder Anfang September vorliegen. Diese Lösung müsste dann den Prozess durchlaufen, der durch das Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) geregelt ist. Varta hatte im Juli vorläufige Insolvenzverfahren beantragt.

Um die Produktion bis 2027 aufrechtzuerhalten, hatte Varta zuvor die Notwendigkeit von etwa 100 Millionen Euro an zusätzlichem Kapital und einer Reduzierung der Schuldenlast bekanntgegeben. Das Unternehmen ist derzeit mehreren Finanzinstitutionen, darunter Banken und Hedgefonds, etwa 450 Millionen Euro schuldig.

Mit der Investition erblickt Porsche eine stärkere Zukunft für Elektrofahrzeuge, da ihre Zusammenarbeit mit der V4Drive Battery-Sparte von Varta zu Fortschritten bei großformatigen Lithium-Ionen-Zellen führen könnte, die für die Hybridantriebe von Porsche entscheidend sind. Während Porsche daran arbeitet, seinen Anteil an der Elektrofahrzeug-Batteriesparte von Varta zu sichern, ist das Unternehmen optimistisch, dass diese strategische Entscheidung eine hellere Zukunft für beide Marken bedeutet und zu nachhaltigen Fortschritten in der Automobilindustrie beiträgt.

