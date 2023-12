Werra-Meißner-Kreis - Polizisten jagen Autodiebe und schießen auf Reifen

Am Dienstagabend hat die Polizei im Werra-Meißner-Kreis bei der Verfolgung eines mutmaßlichen Autodiebes in die Reifen eines Autos geschossen. Es sei niemand verletzt worden, teilten die Staatsanwaltschaft Kassel und die Polizei Eschweg mit. Das mutmaßlich gestohlene Fahrzeug sollte zunächst im niedersächsischen Hannover Minden kontrolliert werden, doch der 21-jährige Fahrer fuhr davon. In Witzenhausen fuhr ein Autofahrer auf die Polizei zu, die auf die Reifen schoss. Anschließend fuhren die Flüchtenden mit dem Wagen in die Nähe von Neueichenberg, wo der Fahrer und seine 17-jährige Beifahrerin festgenommen wurden.

Quelle: www.stern.de