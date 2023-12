Polizei untersucht Überfall auf das Haus von Marjorie Taylor Greene am Weihnachtstag

Greene meldete sich am Montagmorgen in den sozialen Medien und schrieb auf X: "Ich wurde gerade geschlagen. Das ist schon das 8. Mal. An Weihnachten mit meiner Familie hier."

Am Montag informierte die Notrufzentrale die Beamten, dass über die Selbstmordpräventions-Hotline ein Anruf von einem Mann eingegangen sei, der möglicherweise aus Rome, New York, anrief und behauptete, er habe seine Freundin an Greenes Adresse in Rome, Georgia, erschossen, sagte Polizei-Informationsspezialistin Kelly Madden am Telefon gegenüber CNN. Der Anrufer habe auch damit gedroht, sich selbst umzubringen.

Die Polizei von Rome informierte Greenes Sicherheitsteam über den Anruf, während die Beamten auf dem Weg zu dem Haus waren, so Madden, und ihnen wurde gesagt, dass in dem Haus alles in Ordnung sei. Madden sagte, die Beamten hätten umgedreht, bevor sie am Haus ankamen.

"Meine örtliche Polizei ist die GRÖSSTE und sollte sich nicht mit so etwas herumschlagen müssen", fügte Greene in ihrem Beitrag hinzu. "Ich schätze sie so sehr und meine Familie und ich sind in freudiger Stimmung und feiern die Geburt unseres Retters Jesus Christus!"

Swatting ist ein Scherzanruf an die Behörden mit dem ausdrücklichen Ziel, sie an einen Ort - in der Regel ein Haus - zu locken, wo sie glauben sollen, dass ein schreckliches Verbrechen begangen wurde oder im Gange ist. Dies führt dazu, dass die örtliche Polizei oder SWAT-Teams, die nicht wissen können, dass es sich um einen Scherzanruf handelt, gewaltsam eingreifen.

Der republikanische Abgeordnete Brandon Williams sagte in einem Beitrag auf X, er sei am ersten Weihnachtstag ebenfalls von einem SWAT-Team angegriffen worden.

"Unser Haus wurde heute Nachmittag durchsucht", so der New Yorker Republikaner. "Danke an die Deputies und Troopers, die mich vor ihrem Eintreffen kontaktiert haben. Sie sind mit selbstgebackenen Keksen und gewürzten Nüssen gegangen! Frohe Weihnachten an alle!"

CNN hat das Büro des Sheriffs von Cayuga County und die New York State Police um eine Stellungnahme gebeten.

Im August 2022 berichtete CNN, dass die Polizei auf wiederholte Übergriffe in Greenes Haus reagiert hatte. Und letzten Monat wurde ein Mann aus Georgia angeklagt, weil er Greene, ihre Familie und ihre Mitarbeiter mit dem Tod bedroht hatte.

"Dies ist nicht das erste Mal, dass wir einen Anruf dieser Art erhalten haben", sagte Madden am Montag. "Wir haben eine gute Beziehung zu ihrem Sicherheitsdienst, und es wurde festgestellt, dass tatsächlich kein Notfall vorlag."

Greene ist der US-Abgeordnete für den 14. Kongressbezirk von Georgia, zu dem auch Rom gehört. Wegen ihrer kontroversen und spalterischen Äußerungen ist die konservative Politikerin gelegentlich in die Kritik der Linken geraten. Auch von der rechten Flanke ihrer Partei musste sie schon Rückschläge einstecken, als sie Anfang des Jahres aus dem ultrakonservativen House Freedom Caucus ausgeschlossen wurde, weil sie ihre Fraktionskollegen kritisierte und der republikanischen Führung gegenüber loyal blieb.

Melanie Zanona, Manu Raju und Annie Grayer von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com