Polizei sagt, dass der Wahlbeamte in Maine, der Trump von den Vorwahlen gestrichen hat, Ziel eines Vorfalls mit einer Schlägerei war

Die Polizei sagt, dass keine Bewohner in dem Haus in Manchester waren, als sich der Vorfall gegen 20:25 Uhr ereignete. Beamte der Maine State Police haben auf Bellows' Bitte hin das Haus von außen und von innen durchsucht, aber nichts Verdächtiges gefunden, heißt es in einer Erklärung vom Samstag.

Bei einemSwatting handelt es sich um einen Scherzanruf an die Behörden mit dem Ziel, sie an einen Ort - in der Regel ein Haus - zu locken, wo sie glauben sollen, dass ein Verbrechen begangen wurde oder im Gange ist. Dies führt zu einem gewaltsamen Eingreifen der örtlichen Polizei oder der SWAT-Teams, die nicht wissen können, dass der Anruf ein Scherz war.

Bellows, eine Demokratin, strich Trump am Donnerstag von den Vorwahlen in Maine für das Jahr 2024, wobei sie sich auf das im 14. Bellows hat ihre Entscheidung zurückgestellt, bis das Oberste Gericht von Maine eine Entscheidung getroffen hat. Das Gesetz des Bundesstaates sieht vor, dass dieses Gericht und, falls gegen die Entscheidung Berufung eingelegt wird, der Oberste Gerichtshof des Bundesstaates bis Ende Januar entscheiden müssen.

Bellows sagte am Freitag gegenüber CNN, dass ihr Büro seit ihrer Entscheidung Drohungen erhalten hat.

"Wir haben Drohbriefe erhalten", sagte sie in der CNN-Sendung "The Situation Room" gegenüber Kaitlan Collins.

"Ich mache mir natürlich Sorgen um die Sicherheit der Menschen, die ich liebe, der Menschen in meinem Umfeld und der Menschen, die damit beauftragt sind, mich zu schützen und mit mir zusammenzuarbeiten", fügte sie hinzu. "Allerdings sind wir eine Nation der Gesetze, und das ist das Wichtigste. Ich habe mich also voll und ganz auf meine Verpflichtung konzentriert, die Verfassung zu wahren."

Bellows bestätigte in einem Facebook-Post, dass sie und ihr Mann Brandon in Sicherheit sind und am Freitag nicht zu Hause waren, als die "Drohungen eskalierten" und ihre Adresse online veröffentlicht wurde.

Die Staatssekretärin bezeichnete die Durchsuchung ihres Hauses und die "ununterbrochenen Drohungen", die ihre Kollegen seit Freitag erhalten haben, als inakzeptabel.

"Damit soll nicht nur mir, sondern auch anderen Angst gemacht werden, damit sie schweigen und eine Botschaft senden", schrieb sie.

Die Polizei des Bundesstaates Maine untersucht in Zusammenarbeit mit anderen Strafverfolgungsbehörden den Vorfall in Bellows' Haus.

Mit der Entscheidung von Bellows ist Maine der zweite Bundesstaat, der Trump von der Wahl ausschließt, nachdem der Oberste Gerichtshof von Colorado Anfang des Monats ein eigenes Urteil gefällt hat, das ihn von der Wahl ausschließt. Weitere Anfechtungen sind noch anhängig, unter anderem in Oregon, da der Vorwahlzyklus 2024 näher rückt.

Marshall Cohen von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com