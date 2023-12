Polens neue Regierung entlässt staatliche Medienvertreter

Das Parlament verabschiedete am Dienstag eine Resolution zur Wiederherstellung „der Unparteilichkeit und Zuverlässigkeit der öffentlichen Medien“, der die Mehrheit der neuen Koalition von Premierminister Donald Tusk zustimmte. Die meisten Abgeordneten der bislang regierenden rechtskonservativen PiS boykottierten die Abstimmung.

Nach der Abstimmung besetzten Politiker von „Recht und Gerechtigkeit“ am Mittwochabend das Gebäude des Staatsfernsehens, um mit eigenen Erklärungen den „Medienpluralismus“ zu verteidigen. Jaroslaw Kaczynski, Vorsitzender der Abteilung für Recht und Gerechtigkeit, der sich zusammen mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki den Protesten angeschlossen hatte, sagte: „Es gibt keinen Medienpluralismus oder Kritik. Es gibt keine Demokratie ohne starke Regierungsmedien, und in Polen sind dies öffentliche Medien.“

Morawiecki sprach von der „gewaltsamen Invasion“ der neuen Führung des Fernsehens. „Wir sehen den ersten Schritt in Richtung einer Diktatur“, betonte er gegenüber Reportern. Kaczynski sagte, die Politiker für Recht und Gerechtigkeit wollten abwechselnd die Proteste fortsetzen. Der PiS-Abgeordnete Marek Suski bekräftigte am Mittwoch, dass es sich dabei um die Verteidigung der „Medienfreiheit“ handele.

Der nationale Nachrichtensender TVP wurde am Mittwoch eingestellt; stattdessen wurde nur das Logo des Senders als statisches Bild angezeigt. Auch die Website des Senders war down. AFP-Reporter sahen auch, dass in der Zentrale des Staatsfernsehens Polizisten stationiert waren.

Tusk und seine Koalitionspartner übernahmen am Mittwoch vergangener Woche nach ihrem Wahlsieg im Oktober die Regierung. Die Opposition und NGOs haben Law and Justice wiederholt vorgeworfen, die Medienfreiheit während ihrer achtjährigen Amtszeit zunehmend eingeschränkt, erhebliche finanzielle Mittel in die Staatsmedien gesteckt und sie zu einem Sprachrohr der Regierungspropaganda gemacht zu haben.

Die NGO Reporter ohne Grenzen (RSF) stellte im Jahr 2020 fest, dass einseitige Berichterstattung und „Hassreden“ weiterhin die polnischen Staatsmedien dominierten. Die staatlichen Medien haben sich zum „Propaganda-Sprachrohr der Regierung“ entwickelt. Die Regierung für Recht und Gerechtigkeit habe auch zunehmend versucht, private Medien unter ihre Kontrolle zu bringen, stellte die Organisation in ihrem Bericht aus dem Jahr 2023 fest.

Quelle: www.stern.de