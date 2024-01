Planen Sie eine Reise nach Disney World? Wie man diesen Sommer nach Orlando kommt

Was der Plan zur Wiedereröffnung des Parks nicht enthält, sind Informationen über die besten Anreisemöglichkeiten.

Sollte die Wiedereröffnung des Parks in Florida jedoch wie geplant stattfinden - Disneyland in Kalifornien hatte einen Termin für die Wiedereröffnung festgelegt und diesen nach einem Anstieg der Besucherzahlen verschoben, was darauf hindeutet, dass eine Verschiebung von Disney World nicht ausgeschlossen ist - haben wir einige grundlegende Informationen zur Anreise zusammengestellt.

Es gibt kein Patentrezept für die Reise nach Orlando, die für manche Familien so einfach ist wie ein paar Stunden im Auto und für andere so kompliziert wie eine mehrstündige Flug- oder Busreise.

Obwohl der Orlando International Airport (MCO) über vier Terminals mit 129 Flugsteigen verfügt, kommen die meisten Besucher mit dem Auto und nicht mit dem Flugzeug in die Stadt im Zentrum Floridas. Und das war schon vor Covid-19 so.

George Aguel, Präsident und CEO von Visit Orlando, erklärt: "Über 91 % unserer Besucher kommen aus den USA, und davon fahren über 70 % mit dem Auto statt mit dem Flugzeug. Wir wissen, dass sich die Menschen bei der Wiederaufnahme des Reiseverkehrs am wohlsten fühlen werden, wenn sie näher an ihrem Wohnort sind, und wir sind für diesen Trend gut gerüstet.

Obwohl Aguel sagt, dass die meisten Besucher von Orlando mit dem Auto kommen, merkt er an, dass "neben dem Südosten auch der Nordosten und der mittlere Atlantik zu unseren wichtigsten Reisemärkten gehören."

Der CEO von Visit Orlando kann zwar keine Besucherzahlen für die Parks nennen oder Auskunft darüber geben, wie viel Prozent der Besucher Orlando ausschließlich wegen der Disney-Parks besuchen, aber er sagt, dass das Erleben unserer weltberühmten Parks für viele Besucher oberste Priorität hat".

Schließlich ist Orlando die Themenpark-Hauptstadt der Welt®.

Züge, Busse und Flugzeuge

Selbstfahren ist laut Aguel die beliebteste Option, aber es ist noch nicht alles verloren, wenn Sie kein Auto haben und auch nicht daran interessiert sind, eines zu mieten.

Sanford, etwa 28 Meilen von Orlando entfernt, verfügt über einen Amtrak-Bahnhof.

Auf der Amtrak-Website wird derzeit für den Autozug geworben: Die 17 Stunden und 29 Minuten dauernde Fahrt geht von Lorton, Virginia, außerhalb von Washington, bis nach Sanford, in der Nähe von Orlando. Aber dies ist kein gewöhnlicher Personenzug, wie der Name schon sagt.

Der Autozug befördert Passagiere und ihr Fahrzeug (egal ob Auto, Van, Motorrad, SUV, kleines Boot oder Jet Ski) nonstop von Virginia nach Florida. Er wird als "die beste Art, die I-95 zu befahren, ohne selbst zu fahren" angepriesen.

Die Preise für den Autozug beginnen bei 89 $ pro Person, wobei Preise für Fahrzeuge auf Anfrage erhältlich sind (d. h. wenn Sie sich mit dem virtuellen Reiseassistenten von Amtrak zurechtfinden).

Andere Amtrak-Optionen sind je nach Standort in den USA verfügbar (und es gibt Bahnhöfe in Orlando und Kissimmee), aber informieren Sie sich auf der Website über die neuesten Betriebsrouten, da Covid-19 den Service beeinträchtigt hat.

Mehrere Buslinien verkehren in und aus Orlando. Von Atlanta aus ist es eine neunstündige Fahrt mit Megabus, die für nur 49,99 $ pro Strecke zu haben ist - wenn Sie die Fahrt über Nacht nicht scheuen.

Von Chicago bis ins sonnige Florida ist es eine längere Busfahrt, aber Greyhound bringt Sie für 125 Dollar pro Strecke dorthin. Die Reise umfasst zwei Umstiege und dauert mehr als einen Tag.

Aguel sagt, dass nur ein kleiner Teil der Besucher von Orlando - etwa 3 % - mit dem Zug oder Bus anreist.

Während die Covid-Warnung des MCO einen Hinweis auf internationale Flüge enthält, die von den Reisebeschränkungen betroffen sind, haben es Reisende mit Inlandsflügen wahrscheinlich leichter, mit dem Flugzeug nach Orlando zu gelangen.

Von New York City aus bietet Delta zum Beispiel mehrere tägliche Nonstop-Flüge und weitere mit Anschlussflügen an. Auch American Airlines bietet Nonstop- und Anschlussflüge aus dem Raum New York an.

United Airlines bietet Nonstop-Flüge von Denver aus an; Spirit und Southwest sind zwei weitere Fluggesellschaften, die Flüge in die Region Orlando anbieten.

Natürlich birgt die Anreise mit einem anderen Verkehrsmittel als dem eigenen Fahrzeug eine Reihe von Covid-19-bedingten Risiken in sich.

Wenn Sie mit dem Auto fahren, befinden Sie sich in einer abgeschlossenen Umgebung, die Sie selbst kontrollieren können, es sei denn, Sie müssen Tank-, Essens- und Toilettenpausen einplanen.

Aber selbst bei Toiletten- und Fast-Food-Stopps im Auto "können Sie Ihre Umgebung in Bezug auf die Interaktion mit anderen Menschen in einem viel größeren Maße kontrollieren als bei einer Reise in einem Flugzeug. Und natürlich befindet man sich während der gesamten Zeit, die man im Flugzeug verbringt, in einer sehr geschlossenen Umgebung mit anderen Menschen, die möglicherweise alle keine Masken tragen", erklärt Dr. William Schaffner, ein Spezialist für Infektionskrankheiten am Vanderbilt Medical Center in Nashville, Tennessee.

Fliegen hingegen bedeutet, dass man sich in einer begrenzten Umgebung anderen Menschen aussetzt, und zwar so lange, wie der Flug dauert. Das Gleiche gilt für den Zug oder Bus.

Es ist ratsam, eine Maske zu tragen und sich so weit wie möglich zu distanzieren.

Die Anreise zu den Parks

Wenn Sie in Orlando angekommen sind und nicht mit Ihrem eigenen Fahrzeug anreisen, gibt es weitere logistische Überlegungen.

Möglicherweise müssen Sie ein Uber oder ein Taxi vom Flughafen, dem Amtrak-Bahnhof oder dem Busdepot nehmen.

Auch hier müssen die Reisenden die externen Risiken abwägen, was laut Schaffner ein wichtiger Faktor bei der Entscheidungsfindung für eine Reise zu diesem Zeitpunkt ist: "Das Virus wird gerne durch engen persönlichen Kontakt in geschlossenen Räumen übertragen."

Mit dem eigenen Fahrzeug zu fahren und es so nah wie möglich an dem/den Park(s) zu parken, die man besuchen möchte, ist die am besten kontrollierte Umgebung.

Ein Aufenthalt in einem Resort, das zu Fuß vom Park aus zu erreichen ist, ist eine weitere Möglichkeit, die Zeit in überfüllten Einschienenbahnen und Shuttlebussen zu sparen, in denen eine soziale Distanzierung wahrscheinlich schwierig ist.

Forrest Brown und Marnie Hunter von CNN haben zu dieser Geschichte beigetragen.KORREKTUR: Diese Geschichte wurde mit dem korrekten Foto des Zuges aktualisiert, der Passagiere von Washington, DC nach Orlando, Florida, bringt. Es handelt sich um den Amtrak Auto Train, nicht um den Amrak Acela.

