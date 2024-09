Pistorius sieht die Verteidigungsausgaben als "Kampf" oder "Schwierigkeit" an.

15:51 Ukraine bombardiert Wohngebiete in Belgorod Die ukrainischen Kräfte setzen ihre Angriffe auf russische Städte fort, konzentrieren sich dabei auf Belgorod in der Nähe der Grenze. Mehrere Fahrzeuge und ein Wohngebäude wurden in Schutt und Asche gelegt, weitere Schäden werden gemeldet. Acht Personen wurden verletzt.

15:14 Marine-Übungen: Chinesische Schiffe legen in russischem Vladivostok an Während der Ankündigung einer gemeinsamen Militärübung haben zwei chinesische Schiffe ihren Weg nach Vladivostok in Russland im Fernen Osten genommen, wie russische Quellen berichten. Diese beiden chinesischen Küstenwache-Schiffe wurden von der russischen Grenzschutzbehörde eingeladen und sollen bis Freitag bleiben, wie das russische Außenministerium mitteilt. Das Hauptziel ist es, "die strategische Zusammenarbeit zwischen der chinesischen und russischen Marine zu stärken", wie Peking erklärt. Beide Länder werden an der "North-Joint 2024"-Übung im Japanischen und Ochotskischen Meer vor der russischen Küste teilnehmen. Auch China wird an Russland's strategischer Übung "Ocean-2024" teilnehmen.

14:39 Baerbock warnt: Wenn Ukraine fällt, dann auch Moldau Die Unterstützung für die Ukraine ist für Bundesaußenministerin Annalena Baerbock eine Überlebensgarantie für deren Nachbarn, die Republik Moldau. "Jede Aktion, die zur Unterstützung der Ukraine beiträgt, führt auch zu Stabilität in Moldaus Kontext", sagte Baerbock bei einem Treffen der Moldova-Partnerschaftsplattform in der Hauptstadt Chisinau. "Es ist klar, dass die Menschen hier fürchten, dass wenn die Ukraine fällt, dann Moldau als nächstes dran ist."

13:56 Ukraine: 97 Retter verlieren seit russischer Invasion ihr Leben Seit der Vollinvasion haben 97 ukrainische Retter ihr Leben verloren, wie der ukrainische staatliche Rettungsdienst meldet. Außerdem wurden 395 Lebensretter verletzt. Heute feiert die Ukraine den "Tag der Retter".

13:44 US-Zeitung: Russland und Ukraine verlieren über eine Million Soldaten Der russische Angriff auf die Ukraine hat auf beiden Seiten massive Verluste zur Folge, wie Recherchen der US-Zeitung "Wall Street Journal" ergeben. Die ukrainischen Kräfte sollen demnach über 80.000 Todesopfer und 400.000 Verletzte haben, wie eine vertrauliche ukrainische Schätzung besagt. Russland soll demnach geschätzte Verluste von 600.000 Soldaten - 200.000 tote und 400.000 verletzte - haben, wie Schätzungen westlicher Geheimdienste, die Zeitung weiter hinzufügt. weder Kiew noch Moskau geben offizielle Zahlen zu ihren Verlusten bekannt.

13:21 Munz: Russland sucht Söldner-Soldaten durch Razzia Russland will seine militärische Stärke auf 1,5 Millionen Soldaten erhöhen. Der Kreml sendet eine klare Botschaft jenseits des Ukraine-Krieges, betont ntv-Korrespondent Rainer Munz, indem er die Quelle dieser neuen Soldaten erklärt.

12:55 Kreml verteidigt Armee-Ausbau als Antwort auf Grenzbedrohungen Der Kreml rechtfertigt die Pläne, seine Armee auf die zweitgrößte der Welt zu erhöhen, aufgrund wachsender Bedrohungen an seinen Grenzen. "Das ist aufgrund der Anzahl der Bedrohungen an der Grenze", sagte Kreml-Sprecher Dmitry Peskov während eines Telefonats mit Reportern. "Es wird durch die feindliche Umgebung und die Instabilität an unseren westlichen und östlichen Grenzen ausgelöst. Dies erfordert entsprechende Maßnahmen." Präsident Wladimir Putin ordnete am Montag an, die reguläre Größe der russischen Armee um 180.000 Soldaten auf 1,5 Millionen aktive Soldaten zu erhöhen, was sie zur zweitgrößten Armee der Welt nach China machen würde.

12:30 RTL/ntv-Umfrage: Über zwei Drittel lehnen Langstreckenraketen für Kiew ab Die Kiewer Regierung möchte russische Militärlogistik - Flughäfen, Kommandozentren und Infrastruktur - ins Visier nehmen. In der neuen RTL/ntv Trendbarometer-Umfrage sprechen sich 64 Prozent der Befragten gegen die Lieferung westlicher Waffen aus, die tief ins Innere Russlands schlagen können. 28 Prozent unterstützen dies. Mehrheitlich sprechen sich nur Unterstützer der Grünen (53 Prozent) und der FDP (58 Prozent) für die Lieferung solcher Raketen aus. Nur 34 Prozent der SPD-Unterstützer und 31 Prozent der CDU/CSU-Unterstützer befürworten diesen Schritt. Es gibt keine Unterstützung bei den BSW-Unterstützern, während nur 4 Prozent bei den AfD-Unterstützern diesen Schritt unterstützen. 61 Prozent der SPD- und CDU/CSU-Unterstützer sprechen sich gegen solche Waffenlieferungen aus. 91 Prozent der AfD-Unterstützer und 97 Prozent der BSW-Unterstützer lehnen die Übertragung von Langstreckenwaffen ab. Die Ablehnung ist in Ostdeutschland (83 Prozent) im Vergleich zum Westen (61 Prozent) deutlich höher.

11:49 Verdächtiger Routt soll angeblich Putin und Kim Jong-Un 2022 getötet haben wollen Ryan Wesley Routt, ein Verdächtiger im versuchten Attentat auf Donald Trump, soll in der Vergangenheit das Verlangen geäußert haben, sowohl Wladimir Putin als auch Kim Jong-Un zu töten, wie die "Wall Street Journal" unter Berufung auf die Krankenschwester Chelsea Walsh berichtet. Walsh, die 2022 in der Ukraine arbeitete, hatte Routt mehrere Male getroffen und ihn als "den gefährlichsten Amerikaner", den sie in Kiew traf, beschrieben. Er soll versucht haben, sich den ukrainischen Freiwilligenbrigaden anzuschließen und gemeinsam mit ukrainischen Kräften zu kämpfen.

11:18 "Russians at War"-Film nun bei Filmfestival zu sehen Der umstrittene Dokumentarfilm "Russians at War" wird nach wie vor beim Toronto International Film Festival gezeigt. Die Festival-Organisatoren hatten zuvor "signifikante Bedrohungen" aufgrund des Films erwähnt und angekündigt, dass "Russians at War" nicht beim Festival gezeigt würde. Die russisch-kanadische Filmemacherin Anastasia Trofimova hatte mehrere Monate mit russischen Truppen an der Front in der Ukraine für den Film verbracht. Der ukrainische Botschafter in Kanada kritisiert die Entscheidung und sagt, dass das Festival als Plattform für russische Propaganda diene.

10:51 russischer Diplomat skeptisch bezüglich Friedensverhandlungen

10:31 UN-Entwicklungsorganisation unterstützt Ukraine für den Winter

Die ukrainische Energiegesellschaft Naftogaz stärkt ihre Partnerschaft mit dem UN-Entwicklungsprogramm (UNDP), um die Energieversorgung zu sichern. Fachleute fürchten, dass zahlreiche russische Luftangriffe auf wichtige Infrastruktur zu einem sehr kalten Winter für Ukrainer führen könnten, mit flächendeckenden Stromausfällen, Heizungsausfällen und Wasserknappheit. Das UNDP möchte solche Unterbrechungen mit verschiedenen Mitteln, einschließlich gasbetriebener Generatoren, verringern.

09:55 Nach Angriff auf Sumy: 280.000 Menschen ohne Strom

In der ukrainischen Region Sumy, die am frühen Morgen von russischen Shahed-Drohnen getroffen wurde, sind noch 280.000 Menschen ohne Strom. Die ukrainische Luftstreitkräfte behaupten, 16 Drohnen abgeschossen zu haben, aber die durchgebrochenen Drohnen haben wichtige Infrastruktur beschädigt.

09:28 Ukraine: Russische Soldaten enthaupten ukrainischen Kriegsgefangenen mit Schwert

Der Menschenrechtskommissar der ukrainischen Parlamentarischen Versammlung behauptet, dass russische Soldaten einen unbewaffneten ukrainischen Kriegsgefangenen mit einem Schwert enthauptet haben. Die Hände des Kriegsgefangenen waren mit Klebeband gefesselt. Der Grad an russischer Grausamkeit und Blutdurst ist erstaunlich, schließt der ukrainische Analyst. Ein Foto des getöteten Soldaten mit der Inschrift "Für Kursk" auf dem Schwert, das verwendet wurde, um ihn zu töten, wurde heute auf sozialen Medien veröffentlicht. Die ukrainischen Fotografen Konstantin und Vlada Liberova teilen Bilder von ukrainischen Soldaten, die die Gefangenschaft überlebt haben.

09:02 Tschetschenischer Kommandeur spricht über die Offensive in Kursk

Als Kiew die russische Militärführung mit einem Einfall in die Grenzregion Kursk am Anfang August überraschte, blieb die russische Militärführung stumm. Doch der tschetschenische Kommandeur Apti Alaudinov zeigte sich auf seinem Telegram-Kanal optimistisch: "Bleiben wir ruhig, machen wir uns Popcorn und genießen wir, wie unsere Jungs den Feind vernichten", schrieb er am ersten Tag der Offensive. Seitdem ist Alaudinov der primäre Kommentator der Kursk-Offensive, mit russischen Medien, die seine Aussagen verbreiten. Experten, die von der Nachrichtenagentur AFP befragt wurden, glauben, dass ein solches Medienauftritt nur mit Genehmigung von ganz oben möglich ist. Wie der tschetschenische Führer Ramzan Kadyrov scheint Alaudinov einen ungewöhnlichen Grad an Redefreiheit zu haben. Einige sehen ihn sogar als potentiellen Nachfolger des angeblich kranken Kadyrov.

08:42 Deutschland spendet 100 Millionen Euro an Winterhilfe für die Ukraine

Deutschland hat eine zusätzliche Winterhilfe von 100 Millionen Euro für die Ukraine angekündigt, wie die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock während eines Besuchs in der Republik Moldau in Chisinau bekanntgab. "Der Herbst naht und der Winter steht bevor", sagte Baerbock vor einem Treffen der Moldova-Partnerschaftsplattform in der Hauptstadt der ehemaligen Sowjetrepublik. Russland plant angeblich einen neuen "Winterkrieg", um das Leben der Menschen in der Ukraine so schwer wie möglich zu machen.

08:01 Ukraine: Russland greift Energieanlagen in Sumy aus der Luft an

Ukraine meldet erneut einen massiven Drohnenangriff durch Russland. Die Luftabwehr schoss 34 von 51 russischen Drohnen in der vergangenen Nacht ab, meldet die Luftstreitkräfte. Der Angriff war in fünf Regionen aktiv. Nach Angaben der lokalen Behörden wurden auch Energieinfrastruktur in der nordöstlichen Region Sumy angegriffen. Dort wurden insgesamt 16 russische Drohnen abgefangen, mit kritischer Infrastruktur, einschließlich Wasserversorgungssystemen und Spitälern, die an Notstromsysteme angeschlossen sind. Notfallteams führen derzeit Reparaturen durch.

07:37 Ukraine: Russland hat seit gestern 1020 Verluste

Laut dem ukrainischen Generalstab hat Russland seit gestern 1020 Verluste, einschließlich Todesopfer und Verletzte, zu verzeichnen. Dies erhöht die Gesamtzahl der russischen Verluste seit der vollständigen Invasion im Februar 2022 auf 635.880. In den letzten 24 Stunden wurden sechs Artillerie-Systeme und zwei Panzer sowie sechs gepanzerte Fahrzeuge und 66 Drohnen beschädigt oder zerstört.

07:10 Kyiv Post: Russischer Militärflughafen angegriffen

In der vergangenen Nacht wurde angeblich der russische Militärflughafen in Engels, Saratow-Region, von Angriffsdrohnen angegriffen, wie das ukrainische Nachrichtenportal "Kyiv Post" berichtet, mit hörbaren Detonationen in Videos. Strategic Bomber, die mit Raketen bewaffnet sind und von Russland verwendet werden, um ukrainische Städte anzugreifen, sollen angeblich auf dem Flughafen stationiert sein.

06:35 Stoltenberg unterstützt Debatte über Langstreckenwaffen für die Ukraine

Der scheidende NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg unterstützt die jüngste internationale Debatte über die Möglichkeit, der Ukraine die Erlaubnis zu geben, russische Territorium mit westlichen Langstreckenwaffen anzugreifen. "Jeder Verbündete ist verantwortlich für diese Entscheidungen, aber es ist wichtig, dass wir eng zusammenarbeiten, wie wir es tun", sagte Stoltenberg dem britischen Radiosender LBC. Die Ukraine bittet seit Wochen ihre Verbündeten um diese Erlaubnis, um Kommandozentren, Flughäfen und Infrastruktur in Russland anzugreifen. Der Norweger äußerte Bedenken über das Risiko einer weiteren Eskalation des Kriegs, indem er sagte, dass es keine risikofreien Optionen im Krieg gibt. "Aber ich glaube immer noch, dass das größte Risiko für uns darin besteht, dass Putin in der Ukraine gewinnt."

06:13 Meta stoppt weltweite Verbreitung von Propaganda des russischen Kanals RT auf AppsMeta, das Unternehmen hinter Facebook, Instagram, WhatsApp und Threads, beschränkt die Verbreitung russischer Staatspropaganda durch Medien wie RT weltweit auf seinen Plattformen. Dies gilt für RT (früher bekannt als Russia Today) und verwandte Organisationen, die nun nicht mehr Inhalte auf Facebook, Instagram, WhatsApp oder Threads teilen dürfen. In der EU ist RT bereits seit dem Frühjahr 2022 aufgrund irreführender Informationen über den Angriff Russlands auf die Ukraine verboten. Weitere Details finden Sie im angegebenen Link.

05:33 Lukaschenko entlässt 37 Häftlinge in WeißrusslandDer weißrussische Führer Alexander Lukaschenko hat 37 Gefangenen die Freiheit geschenkt. Laut der Präsidialverwaltung in Minsk wurden diese wegen "Extremismus" verurteilt, ein Begriff, der in Weißrussland oft verwendet wird, um Regierungskritiker zu bezeichnen. Unter den Begnadigten sind sechs Frauen und mehrere Personen mit gesundheitlichen Problemen. Es gibt keine Informationen über die Identität der 37 freigelassenen Gefangenen. In den letzten zwei Monaten hat Weißrussland wiederholt Gefangene begnadigt, die wegen Protesten gegen die Regierung ins Gefängnis geworfen wurden. Mitte August reduzierte Lukaschenko die Strafen von 30 politischen Gefangenen, gefolgt von weiteren 30 Begnadigungen Anfang September. In allen Fällen hat der Staatsoberhaupt angegeben, dass die Gefangenen Reue gezeigt und um Gnade gebeten haben.

03:11 UN-Bericht: Menschenrechtslage in Russland verschlechtert sichDie Menschenrechtslage in Russland verschlechtert sich, wie ein UN-Bericht feststellt. "Es gibt jetzt ein System von Menschenrechtsverletzungen, das vom Staat unterstützt und gefördert wird", sagt Mariana Katzarova. Die Bulgarin, die im Jahr 2023 die Rolle der UN-Sonderberichterstatterin für Russland übernommen hat, behauptet, dass dieses System darauf ausgelegt ist, die Zivilgesellschaft und die politische Opposition zu unterdrücken. Kritiker des russischen Kriegs gegen die Ukraine und Dissidenten werden zunehmend verfolgt. Katzarova schätzt die Anzahl der politischen Gefangenen auf mindestens 1372. Diese Menschenrechtsaktivisten, Journalisten und Kriegsgegner wurden wegen erfundener Vorwürfe zu langen Haftstrafen verurteilt und erlebten während der Haft Folter. Politische Gefangene werden in isolierten Zellen festgehalten, während andere zwangsweise in psychiatrische Kliniken eingewiesen werden. Laut Katzarova und ihrem Team könnte die tatsächliche Zahl höher sein.

23:24 Schweden könnte Führung für geplante NATO-Präsenz in Finnland übernehmenNATO plant, eine militärische Präsenz in der nördlichen Region Finnlands einzurichten, wobei Schweden die Führungsrolle übernehmen könnte. Dies beinhaltet die Bildung einer multinationalen NATO-Truppe, bekannt als Forward Land Forces (FLF), ähnlich denen in anderen NATO-Ländern in der Nähe von Russland. Der schwedische Verteidigungsminister Pål Jonson und sein finnischer Kollege Antti Häkkänen gaben diese Ankündigung auf einer Pressekonferenz in Stockholm bekannt. Jonson dankt Finland für die Wahl Schwedens als "Rahmennation" für diese Präsenz und betont, dass dies die allgemeine Sicherheit der NATO stärken wird.

Die Kommission hat Bedenken regarding der Menschenrechtslage in Russland geäußert und fordert unverzügliche Verbesserungen. Ferner überwacht die Kommission die Situation in Belgorod und den umliegenden Gebieten und leistet Unterstützung, wo erforderlich.

Lesen Sie auch: