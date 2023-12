Pikes Peak: Carlin Dunne will auf der Suche nach dem fünften Titel "bescheiden" bleiben

Wohl niemand kennt die Kurven des Pikes Peak International Hill Climb so gut wie Carlin Dunne, der das legendäre Rennen - auch bekannt als "Race to the Clouds" - bereits viermal gewonnen hat und am Samstag seinen Titel verteidigen wird.

"Nach dem Rennen kann es Wochen dauern, bis man sich davon erholt hat", sagte Dunne gegenüber Don Riddell von CNN Sport über die Emotionen nach einem Sieg. "Die Erfahrung ist unübertroffen."

Auf dem Gipfel angelangt

Der Ducati-Rennfahrer, der auch als Stuntman arbeitete, fuhr fast seit er laufen konnte auf Zweirädern. Sein Vater war Profifahrer, während Dunne seine Karriere als Motorradverkäufer begann.

Im Vorfeld des diesjährigen Pikes-Peak-Rennens hatte Dunne mit Don Riddell von CNN Sport darüber gesprochen, wie rigoros er sich auf das Rennen, das auch als "Race to the Clouds" bekannt ist, vorbereitet.

"Es ist wirklich etwas anderes, das ganze Jahr über so hart zu arbeiten, um hierher zu kommen, denn es ist nicht so, dass man einfach den Truck belädt und hierher kommt.

"Und am Ziel in 14.000 Fuß Höhe zu sein, auf dem scheinbaren Gipfel der Welt zu stehen, ist schwer zu erklären, schwer in Worte zu fassen.

Das Rennen dauert nur knapp 10 Minuten, aber Dunnes Vorbereitung ist ebenso psychologisch wie physisch.

"Ich persönlich meditiere, ich übe, ich gehe die Strecke im Kopf durch, und ich versuche auf jeden Fall, ein bisschen was für den X-Faktor übrig zu haben, wenn man um die Ecke kommt und ein riesiges Murmeltier oder so etwas in der Mitte der Rennstrecke steht.

"Ein paar Mal hat es mich sogar erwischt. Ich dachte, ich wüsste, wo ich bin, kam um die Ecke und es war eine ganz andere Ecke.

"Man kann es hier nie als selbstverständlich ansehen. Man muss sehr bescheiden sein."

Nicht auf die leichte Schulter zu nehmen

Das Pikes-Peak-Rennen ist das zweitälteste Motorsportrennen in den USA und geht auf das Jahr 1916 zurück - das älteste ist das Indy 500, das 1911 begann. Das Rennen, das in Colorado ausgetragen wird, dauert nur knapp 10 Minuten und ist dafür bekannt, dass es ein hohes Maß an Können erfordert, wenn man gewinnen will.

Das Rennen wurde jedes Mal von einem Amerikaner gewonnen, außer 2016, als der Franzose Bruno Langlois zum Sieg fuhr.

Und für Dunne, der bei der 97. Auflage des Rennens zum fünften Mal am Bergrennen teilnimmt, ist äußerste Vorsicht geboten, wenn er es bis ins Ziel schaffen, geschweige denn gewinnen will.

"Es kann gefährlich werden, wenn man es nicht ernst nimmt", sagte Dunne. "Auf einer Rennbahn wie dieser gibt es so viele Variablen, von den Tieren bis hin zum Wetter.

"Es ist fast so, als wäre dieser Berg ein lebender, atmender Organismus, und man muss ihn ernst nehmen.

"Es ist sehr demütigend, wenn man dort oben ist, und wir haben viele Rennfahrer aus dem ganzen Land - eigentlich aus der ganzen Welt - und sie denken, sie hätten schon schlechtes Wetter und komische Bedingungen erlebt, aber man weiß nicht, wie es ist, bis man dort oben ist.

"Wenn man an der Startlinie steht und nach oben blickt und möglicherweise Blitze und Hagel an der Ziellinie zu sehen sind, spielt das wirklich mit dem Verstand der Rennfahrer."

Laut Dunne sind es die 156 Kurven, die eine besondere Herausforderung darstellen.

"Jede Kurve ist so anders als die andere und man kann sich dort wirklich leicht verirren. Man muss wirklich seine Hausaufgaben machen. Und man darf es nie für selbstverständlich halten.

"Gerade wenn man denkt, dass man weiß, wo man ist, ist man nicht da, wo man ist, und das hat schon viele Leute überrascht."

Ein sorgfältiger Prozess

Nachdem er 2011, 2012, 2013 und 2018 zum Motorradsieger gekürt wurde, hat Dunne beim Pikes-Peak-Rennen einen legendären Status erlangt.

Besuchen Sie CNN.com/sport für weitere Nachrichten, Features und Videos

Im Jahr 2012 stellte er den Streckenrekord auf, der jedoch 2017 von Chris Fillmore gebrochen wurde.

In einem Interview mit Cycle World verriet Dunne, dass er eine Pause vom professionellen Rennsport einlegte, um sich auf seine Liebe zum Film zu konzentrieren - von 2014 bis Dezember 2017 arbeitete er an dem Film "Dust to Glory 2" - bevor er von Ducati wieder zum Rennen am Pikes Peak eingeladen wurde.

"Wir alle wissen, dass Motorradrennen gefährlich sein können, aber man trifft die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen", skizzierte Dunne.

"Viele Leute, die damit nicht vertraut sind, denken, dass es sich dabei um eine rücksichtslose Hingabe handelt, um einen Haufen Jungs, die am Gashebel drehen und in die Vergessenheit fahren.

"Aber wir nehmen es sehr, sehr ernst. Von der Verkabelung jeder einzelnen Schraube am Motorrad bis hin zu unseren Reifentechnikern, die sicherstellen, dass unsere Reifen perfekt sind und die Temperaturen jedes Mal stimmen."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com