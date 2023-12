Pierce Brosnan wird vor Gericht zitiert, weil er in den Thermalgebieten des Yellowstone Parks spazieren ging

Die Anklage gegen Brosnan lautet: "Begehung aller Thermalgebiete und des Yellowstone Canyon nur auf Wanderwegen ... und Verletzung von Sperrungen und Nutzungsbeschränkungen" und ist als geringfügiges Vergehen aufgeführt, wie aus der beim US-Bezirksgericht in Wyoming eingereichten Klageschrift hervorgeht.

Die Website von Yellowstone gibt Tipps, wie man sich in dem weitläufigen Nationalpark, der für seine heißen Quellen und Geysire bekannt ist, sicher bewegen kann: "Boardwalks and trails protect you and delicate thermal formations".

"Gehen Sie immer auf den Holzstegen und ausgewiesenen Wegen. Halten Sie Kinder in der Nähe und lassen Sie sie nicht auf den Holzstegen laufen", so die Sicherheitstipps weiter.

Der 70-jährige Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle als James Bond in mehreren "007"-Filmen bekannt ist, wurde am Dienstag vorgeladen und muss am 23. Januar vor dem Yellowstone Justice Center erscheinen.

CNN hat die Vertreter von Brosnan um eine Stellungnahme gebeten.

Quelle: edition.cnn.com