Philippinische Schönheitskönigin gewinnt großen Transgender-Wettbewerb

Die 27-jährige Unternehmerin aus der philippinischen Provinz Cebu gewann die Krone am Samstag bei einem im Fernsehen übertragenen Finale in der thailändischen Stadt Pattaya.

Die 2004 ins Leben gerufene Wahl zur Miss International Queen ist offen für Transgender-Frauen, denen bei der Geburt ein männliches Geschlecht zugewiesen wurde. Die Veranstaltung, die normalerweise jährlich stattfindet, wurde 2021 wegen der Covid-19-Pandemie abgesagt. Die diesjährige Veranstaltung fiel zeitlich mit dem Pride-Monat zusammen und stand unter dem Motto "Pride Together".

Ravena war eine von 23 Kandidatinnen, die an der Wahl teilnahmen. Die Kolumbianerin Jasmine Jimenez und die Französin Aëla Chanel belegten den zweiten bzw. dritten Platz. Nach Angaben des CNN-Senders CNN Philippines ist sie die dritte Filipina, die den Titel gewonnen hat.

Beim Finale am Samstag, das live im thailändischen Fernsehen übertragen wurde, betraten die Kandidatinnen die Bühne in Abendkleidern und Trachten ihrer jeweiligen Länder. In einem Frage-und-Antwort-Segment sagte Ravena, dass das Ziel einer Transgender-Schönheitskönigin darin bestehe, andere Menschen zu inspirieren".

"Ich denke immer, dass der schönste Wert eines Menschen und einer Transfrau nicht nur ein Kopf voller Wissen ist, sondern ein Herz voller Liebe und Respekt, ein Ohr, das bereit ist zuzuhören, und Hände, die bereit sind, anderen Menschen zu helfen", sagte sie auf der Bühne.

In einem Video, das von den Organisatoren des Wettbewerbs vor der Show veröffentlicht wurde, sagte Ravena, dass ihre Geschlechtsumwandlung "nicht einfach" gewesen sei.

"Die Akzeptanz in meinem eigenen Haus ist das beste Geschenk, das ich während meiner Trans-Reise erhalten habe", sagte Ravena, die den Sieg später ihrer Mutter widmete.

"Die Trans-Gemeinschaft hat im Kampf um Gleichberechtigung noch einen weiten Weg vor sich", fügte Ravena in dem Video hinzu. "Ich möchte diese Gelegenheit nutzen und so viel wie möglich bewirken."

Ravena erhielt ein Preisgeld von 450.000 thailändischen Baht (12.700 $) sowie Geschenke von verschiedenen Sponsoren.

