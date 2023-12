Philippinische Regierung verspricht, das Flughafenchaos vom Neujahrstag zu untersuchen

Am Morgen des 1. Januar wurden auf dem Ninoy Aquino International Airport (MNL) technische Probleme festgestellt. Der Flughafen dient als Haupttor für Reisende in die und aus den Philippinen.

Die philippinische Zivilluftfahrtbehörde (CAAP) erklärte, der Stromausfall habe das zentrale Flugsicherungssystem beeinträchtigt. Obwohl es eine Notstromversorgung gab, reichte diese nicht aus, um das System wiederherzustellen, so die Beamten.

Der Strom kehrte schließlich wieder zurück, aber erst nachdem insgesamt fast 300 Flüge betroffen waren. Fotos und Videos, die am Flughafen aufgenommen wurden, zeigten Tausende von frustrierten und müden Reisenden, die vor den Check-in-Schaltern der Fluggesellschaften und den Ticketverkaufsstellen kampierten und mit ihrem Gepäck vor den Ankunftsbildschirmen auf neue Informationen warteten.

Wie geht es weiter?

"Die CAAP muss transparent und rechenschaftspflichtig sein", sagte Senatorin Grace Poe in einer Erklärung. Poe, die den Vorsitz im Regierungsausschuss für öffentliche Dienste innehat, hatte zuvor ihre Enttäuschung über den Vorfall zum Ausdruck gebracht.

"Wir werden daher im Rahmen der Aufsichtsfunktion des Senats eine Anhörung durchführen, um festzustellen, wer verantwortlich ist und was wir tun müssen, damit sich eine solche Störung nicht wiederholt", fügte sie hinzu. "Wir werden sie (CAAP) anweisen, einen vollständigen Bericht über die Ursache der vermeintlichen Störung und des Stromausfalls vorzulegen."

Die offizielle Untersuchung wird beginnen, sobald der normale Flugbetrieb wiederhergestellt ist", schloss die Senatorin.

In einem Interview mit dem philippinischen Sender CNN stellte der stellvertretende Direktor der CAAP, Edgardo Diaz, klar, dass das Flugsicherungssystem des Flughafens "nicht veraltet" sei und regelmäßig gewartet werde. Das System erfülle nach wie vor seinen Zweck - es überwache alle Flugzeuge im Luftraum des Landes und diene als Kommunikationsmittel zur Anleitung der Piloten.

Allerdings, so Diaz, sei eine Aufrüstung erforderlich.

"Es müssen nur einige Funktionen aufgerüstet werden... aber es funktioniert einwandfrei, solange wir die Anforderungen des Wartungsprogramms erfüllen, und das wird getan", sagte Diaz.

Er fügte hinzu, dass die Anschaffung neuer Technologie geplant sei - noch vor dem Ausfall am 1. Januar.

Die großflächigen Flugunterbrechungen fallen in eine geschäftige Reisezeit zum Jahresende auf den Philippinen, in der eine große Anzahl ausländischer Touristen und Bürger aus dem Ausland ins Land fliegen, um Weihnachten und Neujahr, einige der wichtigsten Feiertage des Landes, zu feiern.

Der Flugbetrieb soll am Sonntagnachmittag wieder aufgenommen worden sein, aber die Verspätungen hielten Berichten zufolge den zweiten Tag in Folge bis Dienstag an, wie CNN Philippines berichtet.

Die Fluggesellschaften teilten den Passagieren mit, dass sie mit weiteren Verspätungen rechnen müssten, da die am Neujahrstag gestrichenen Flüge durch neue ersetzt werden sollten. "Dies ist eine Folge der Bergungsarbeiten", sagte Cielo Villaluna, ein Sprecher der philippinischen Fluggesellschaft Philippine Airlines.

"Ein gewisser Prozentsatz der Passagiere hat ihre Flüge auf die nächsten verfügbaren Flüge umgebucht".

"Ich hoffe, sie verstehen, dass wir unsere Rettungsflüge durchführen."

Oben: Passagiere sehen sich den Flugplan am Flughafen MNL an. Foto via Getty Images.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com