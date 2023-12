Höhepunkte der Geschichte

Phil Mickelson: Die Titeldürre des Golfers geht weiter

Phil Mickelson verfehlt einen Fünf-Fuß-Birdie-Putt und sichert sich das Playoff in Pebble Beach

Die Nummer 447 der Welt, Vaughn Taylor, gewinnt mit einem Schlag Vorsprung

Mickelsons letzter Sieg war bei den British Open 2013

Der 45-jährige Linkshänder hat fünf Major-Titel

So lange ist Phil Mickelson schon ohne einen Sieg auf der PGA Tour.

Der beliebte Linkshänder stand am Sonntag kurz vor einem Playoff mit zwei Spielern, um die Durststrecke zu beenden, aber sein Fünf-Fuß-Birdie-Putt rollte am letzten Loch des AT&T Pebble Beach Pro-Am qualvoll weit.

Die Reaktion des Weltranglisten-32. sagte alles: Er krümmte sich zusammen, eine Hand auf dem Knie, die andere auf dem Putter.

"Mir ist nie in den Sinn gekommen, dass ich diesen Schlag nicht schaffen würde", sagte Mickelson den Reportern. "Als er nicht reinging, war ich ein bisschen geschockt."

Der 45-Jährige ging mit einem Vorsprung von zwei Schlägen in die Finalrunde und gab zu, dass seine Nerven eine Rolle dabei spielten, dass Außenseiter Vaughn Taylor seinen ersten PGA-Tour-Titel seit 11 Jahren gewinnen konnte.

Hätte Mickelson den Putt an der 18 getroffen, hätte er ein Stechen mit Taylor erzwungen und die Möglichkeit gehabt, seine erste Trophäe seit den British Open 2013 in Muirfield zu gewinnen. Und eine Chance auf das erste Preisgeld in Höhe von 1.260.000 Dollar, statt der 756.000 Dollar für den zweiten Platz.

"Ich habe die ganze Runde über etwas enger gespielt, als ich wollte", sagte Mickelson, der auf der Jagd nach seinem 43. PGA-Tour-Titel und seinem fünften Sieg in Pebble Beach war, der einen Rekord aufstellt.

"Ich habe versucht, mich zu befreien, aber ich habe an einigen Löchern, an denen ich Pars gebraucht hätte, kein Par erzielt."

Mickelsons Form ist ermutigend - er hat bei seinen letzten vier Turnieren einen zweiten und einen dritten Platz erreicht - während er versucht, die Schwungänderungen mit seinem neuen Trainer Andrew Getson zu verinnerlichen, nachdem er sich im November von seinem langjährigen Guru Butch Harmon getrennt hat.

Aber die Siegesspalte ist immer noch leer und die Fragezeichen schleichen sich ein.

Der fünfmalige Major-Champion betonte jedoch, dass die Beinahe-Niederlagen und das ständige Warten auf eine Trophäe seine Freude am Spiel nicht trüben.

"Das Positive ist, dass ich im Moment so viel Spaß am Golfspielen habe wie seit Jahren nicht mehr", sagte Mickelson.

"Ich habe die Kontrolle über den Golfball. Ich treffe eine Vielzahl von Schlägen und schaffe sie mit Leichtigkeit, und ich habe einfach eine Menge Spaß.

"So nervös ich auch war und so enttäuscht ich auch bin, dass ich nicht gewonnen habe, so viel Spaß hat es mir gemacht, wieder mitten im Geschehen zu sein und den Druck zu spüren. ... Aber es zeigt mir einfach, dass ich noch ein bisschen mehr Arbeit vor mir habe."

Mickelson ist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, um im April in Augusta seinen vierten US-Masters-Titel zu gewinnen, nachdem er im vergangenen Jahr - wenn auch mit großem Abstand - den zweiten Platz hinter Jordan Spieth belegte.

