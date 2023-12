PGA Tour droht mit "Disziplinarmaßnahmen" gegen abtrünnige Spieler, während Dustin Johnson den umstrittenen Auftakt der Saudi-Tour bestreitet

Die PGA Tour wies die umstrittene neue Golftour am Mittwoch nachdrücklich zurück: "Wie unserer gesamten Mitgliedschaft am 10. Mai mitgeteilt wurde, sind die Mitglieder der PGA TOUR gemäß den Turnierbestimmungen der PGA TOUR nicht berechtigt, an der Veranstaltung der Saudi Golf League in London teilzunehmen.

"Mitglieder, die gegen die Turnierbestimmungen verstoßen, müssen mit disziplinarischen Maßnahmen rechnen."

Der zweifache Majorsieger Dustin Johnson wird der Hauptdarsteller bei der ersten Veranstaltung der LIV Golf Invitational Series sein, die vom 9. bis 11. Juni im Centurion Club außerhalb Londons ausgetragen wird.

Johnson, derzeit die Nummer 13 der Weltrangliste, wird der höchstplatzierte Spieler des Turniers sein, an dem auch Sergio Garcia, Lee Westwood, Ian Poulter, Martin Kaymer, Kevin Na, Louis Oosthuizen und Branden Grace teilnehmen werden.

Erst im Februar hatte Johnson erklärt, er habe sich "voll und ganz der PGA Tour verschrieben".

Der sechsfache Major-Sieger Phil Mickelson, ein erklärter Befürworter der neuen Tour, ist nicht im Feld des Centurion Club vertreten.

Der 51-Jährige erklärte im Februar, er werde sich eine "Auszeit" vom Golf nehmen, nachdem er für seine Äußerungen über das saudi-arabische Regime und die neue Tour des Landes kritisiert worden war.

"Die freie Agentur ist endlich im Golf angekommen", sagte Greg Norman, CEO und Commissioner von LIV Golf, in einer Erklärung. "Dies ist eine Gelegenheit, eine Bewegung zu starten, die den Lauf der Geschichte verändern wird, indem sie einen neuen und offenen Wettbewerb in den Sport bringt, den wir alle lieben.

"Der von den Spielern gezeigte Wunsch, an LIV Golf teilzunehmen, beweist ihren nachdrücklichen Glauben an unser Modell und ihr Vertrauen in das, was wir für die Zukunft aufbauen."

Norman wurde im vergangenen Monat heftig kritisiert, weil er den Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi vor dem Start der Tour mit den Worten heruntergespielt hatte: "Wir haben alle Fehler gemacht."

In einem Bericht des US-Geheimdienstes wird Mohammed bin Salman, der Kronprinz von Saudi-Arabien, für die Genehmigung der Operation verantwortlich gemacht, die 2018 zur Ermordung von Khashoggi führte - was bin Salman bestreitet.

Das Turnier im Centurion Club ist mit einem Gesamtpreisgeld von 20 Millionen Pfund (25,2 Millionen Dollar) dotiert, von denen 3 Millionen Pfund (3,8 Millionen Dollar) an den Gewinner gehen. Sechs Plätze im 48-köpfigen Teilnehmerfeld sind noch zu vergeben.

Das Turnier findet zur gleichen Zeit wie die Canadian Open der PGA Tour statt, an denen Johnson eigentlich teilnehmen sollte.

In einer auf Twitter geposteten Erklärung erklärte die Canadian Open, ein Turnier, das Johnson 2018 gewann, dass sie "enttäuscht" über die Entscheidung des zweifachen Majorsiegers sei, an dem von Saudi-Arabien unterstützten Event teilzunehmen.

"Als ehemaliger RBC Canadian Open-Champion haben sich die kanadischen Golffans auf DJs Rückkehr in diesem Jahr gefreut", hieß es.

"Unser Fokus liegt weiterhin darauf, die weithin gefeierte Rückkehr der RBC Canadian Open auszurichten und die besten Spieler der Welt in Kanada willkommen zu heißen."

Die PGA Tour hat ihren Spielern keine Erlaubnis erteilt, woanders anzutreten, und Berichten zufolge könnte ihnen eine Strafe für ihre Entscheidung drohen.

"Dustin hat in den letzten Jahren immer wieder über diese Möglichkeit nachgedacht", sagte David Winkle von Hambric Sports Management in einer Erklärung im Namen von Johnson.

"Letztendlich hat er entschieden, dass es in seinem und im Interesse seiner Familie ist, diese Möglichkeit wahrzunehmen. Dustin hatte nie ein Problem mit der PGA TOUR und ist dankbar für alles, was sie ihm gegeben hat, aber am Ende war er der Meinung, dass dieses Angebot zu verlockend war, um es abzulehnen."

In einer Erklärung, die CNN zugesandt wurde, erklärte die Royal Bank of Canada, dass sie ihre Sponsorenverträge mit Johnson und Graeme McDowell, der ebenfalls für die LIV Golf-Serie unterschrieben hat, kündigt.

In der Zwischenzeit sagte Rory McIlroy, dass die PGA Tour nicht "den Hammer" auf alle Golfer fallen lassen sollte, die sich für die Teilnahme an der kommenden Veranstaltung entschieden haben.

"Ich denke, es gibt ein paar Überraschungen ... sie [die PGA Tour] haben durchaus das Recht, die festgelegten Regeln und Vorschriften durchzusetzen", sagte der PGA-Tour-Star McIlroy am Mittwoch vor dem Memorial Tournament gegenüber Reportern.

"Am Ende wird es ein Streit darüber sein, was diese Regeln und Vorschriften sind.

"Das ist nichts, was ich persönlich tun würde. Aber ich verstehe natürlich, warum einige der Jungs so gehandelt haben, und wir werden das alles im Auge behalten und sehen, was in den nächsten Wochen passiert", fügte McIlroy hinzu.

"Aber ich glaube nicht, dass das Feld etwas ist, worüber man sich aufregen sollte.

Jacob Lev von CNN trug zur Berichterstattung bei.

Quelle: edition.cnn.com