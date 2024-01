Höhepunkte der Geschichte

PGA-Meisterschaft: Zurück nach Baltusrol - Nicklaus' glückliches Revier

Nr. 1 Day will PGA-Titel verteidigen

Baltusrol ist zum zweiten Mal Gastgeber des Turniers

Mickelson gewann dort 2005 den PGA-Titel

Heimat von zwei der berühmten Nicklaus-Siege

Das Turnier kollidiert nun mit den Women's British Open in Woburn in dieser Woche, was für beide Veranstaltungen nicht gerade förderlich ist, um mehr Aufmerksamkeit zu erlangen.

Der übliche Termin der PGA Mitte August wurde von der ersten olympischen Veranstaltung seit 112 Jahren eingenommen, aber für die Spieler, die am Donnerstag im Baltusrol Golf Club abschlagen, steht trotzdem viel auf dem Spiel.

Neben der Chance, der 216. Spieler zu werden, der ein Major-Turnier seit dem ersten im Jahr 1860 gewinnt, wird der Sieger vom Sonntag 1,8 Millionen Dollar und 600 FedEx-Cup-Punkte mit nach Hause nehmen - was ausreichen könnte, um sich einen Platz in den lukrativen Playoffs der PGA Tour am Ende der Saison zu sichern.

Wer wird dabei sein?

So ziemlich jeder - außer Tiger Woods.

Obwohl viele der weltbesten männlichen Golfer ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen in Rio abgesagt haben, die meisten von ihnen aus Sorge vor dem Zika-Virus, wird eine ganze Reihe von Stars des Golfsports antreten, um beim letzten Major der Saison dabei zu sein.

Nach diesem Turnier gibt es nur noch drei PGA-Tour-Events, bei denen man sich einen der 125 Plätze für die FedEx-Cup-Playoffs erspielen kann, und nur zwei für diejenigen, die nach Brasilien fahren - wo es keine Punkte oder Preisgelder zu gewinnen gibt.

Woods, der viermalige PGA-Champion, hat in diesem Jahr alle vier Majors wegen seiner langwierigen Rückenprobleme verpasst.

Der Titelverteidiger

Jason Day hat im vergangenen Jahr in Whistling Straits seinen ersten Major-Titel gewonnen und damit Jordan Spieth seinen dritten Erfolg 2015 bei den vier Eliteturnieren des Golfsports verwehrt.

Der Australier hat in diesem Jahr die Nummer 1 der Rangliste von dem Amerikaner zurückerobert, indem er drei Turniere - darunter die prestigeträchtige Players Championship - gewann und bei den Masters und den US Open unter den Top 10 landete, bevor er in diesem Monat in Royal Troon einen relativ schwachen 22.

Day hofft, die Serie von drei erstmaligen Majorsiegern zu beenden, die auf seinen Erfolg vor 11 Monaten gefolgt ist.

"Ich sehe es nie als Verteidigung an", sagte er nach der Trainingsrunde am Montag. "Ich versuche, es wieder zu gewinnen. Das ist die Mentalität."

Die Hauptkonkurrenten

Dustin Johnson - Der Amerikaner ist die Nummer 2 der Rangliste, aber er ist wohl in besserer Form als Day, denn er beendete die Canadian Open am vergangenen Wochenende mit einem zweiten Platz und führt damit die FedEx-Cup-Rangliste der PGA Tour an.

Nach einem vierten Platz beim Masters gewann der 32-Jährige sein erstes Major bei den U.S. Open, triumphierte beim WGC-Bridgestone Invitational und wurde Neunter bei den British Open.

Henrik Stenson - Der Schwede gewann seinen ersten Major-Titel in Troon mit einem Ergebnis von -20, das mit dem PGA-Rekord von Day aus dem Jahr 2015 übereinstimmte und das niedrigste Gesamtergebnis bei einem Major darstellte, und verfügt über so viel Erfahrung, dass dies kein Einzelfall bleiben sollte.

Der 40-Jährige, der jetzt an fünfter Stelle steht, war zuvor sogar die Nummer 2. Im Jahr 2013 schrieb er Geschichte, als er als erster Golfer in derselben Saison die Geldrangliste der U.S. und der European Tour anführte und beide Flaggschiff-Finals für ein "Double Double" gewann.

Phil Mickelson - Der altgediente Amerikaner triumphierte 2005 beim einzigen anderen PGA-Turnier in Baltusrol - dem zweiten seiner fünf Major-Titel - und "Lefty" wird versuchen, nach seinem Zweikampf mit Stenson am Finaltag in Troon wieder aufzusteigen.

Der zweite Platz des 46-Jährigen war sein bestes Ergebnis in dieser Saison, nachdem er beim Masters, der Players Championship und den U.S. Open den Cut verpasst hatte, aber er hat auch fünf weitere Top-Fünf-Platzierungen vorzuweisen.

Rory McIlroy - Die frühere Nummer 1 war in diesem Jahr nur selten in Gefahr, aber bei den British Open und den Masters sowie bei zwei World Golf Championship-Events erreichte er die Top 10.

Es ist nicht auszuschließen, dass der Nordirländer am Sonntag zum dritten Mal die Wanamaker Trophy gewinnen wird.

Jordan Spieth - Der junge Amerikaner konnte, vielleicht verständlicherweise, nicht an seine stratosphärische Form des letzten Jahres anknüpfen, hat aber dennoch zwei PGA-Tour-Titel gewonnen und in Augusta den zweiten Platz belegt.

Da er am Mittwoch 23 Jahre alt wird, möchte er einigen seiner Kritiker das Gegenteil beweisen und sich selbst das perfekte Geburtstagsgeschenk machen.

Ein Außenseiter zum Beobachten

Andrew "Beef" Johnston war der Publikumsliebling in Troon, als er bei seiner zweiten Teilnahme an einem Major den achten Platz belegte und damit in der Rangliste auf Platz 88 vorrückte.

Der stark bärtige Brite, dessen Spitzname auf eine besonders buschige Frisur aus seiner Kindheit zurückzuführen ist, hat inzwischen einen Werbevertrag mit einem amerikanischen Fast-Food-Restaurant abgeschlossen .

Auch der schlagkräftige John Daly ist dank seines Erfolgs von 1991 in Crooked Stick dabei, aber der beliebte Amerikaner hat seit seinem 18. Platz bei der PGA 2012 nicht mehr den Cut bei einem Major geschafft.

Was sie sagen

"Ich bin im Moment sehr zuversichtlich, was das Spiel angeht. Ich habe das Gefühl, dass alles sehr gut läuft." Dustin Johnson.

"Von allen Majors ist die U.S. PGA in der Regel das fairste, weil das Wetter normalerweise keine große Rolle spielt. Der Golfplatz ist nicht so lächerlich straflastig wie bei den U.S. Open." Masters-Champion Danny Willett, der die ersten beiden Runden zusammen mit Johnson und Stenson spielen wird.

"Es ist ein großer Golfplatz, der insofern einzigartig ist, als dass man 16 Löcher sieht, bevor man ein Par-Five sieht, wenn man auf den ersten Neun abschlägt ... Ich halte ihn für einen der besten amerikanischen Golfplätze." Jordan Spieth über Baltusrols 7.428 Yards, Par-70 Lower Layout.

"Der Driver wird diese Woche ein Schlüsselschläger sein, man muss den Ball gerade schlagen - aber er muss nicht lang sein. Das Tolle an Baltusrol ist, dass die Vorderseite der Grüns immer offen ist. Phil Mickelson hofft, seine gute Form auf den schottischen Links nach Springfield mitnehmen zu können.

"Wer mag keine Süßigkeiten, Karamell und Eiscreme? Ich gebe dort das meiste Geld aus." Der zweimalige Masters-Champion Bubba Watson über seinen neuen Süßwarenladen, Bubba's Sweet Spot.

Die düstere Vergangenheit des Ortes

Baltusrol wurde 1895 gegründet und verfügt über zwei 18-Loch-Plätze. Der Lower Course, der 1922 im Zuge einer umfassenden Renovierung entstand, wird am häufigsten für große Turniere genutzt - Jack Nicklaus gewann hier 1967 und 1980 die U.S. Open.

Der legendäre "Goldene Bär" des Golfsports hat ihn als einen seiner Lieblingsplätze bezeichnet. Auf dem 18. Fairway befindet sich eine Gedenktafel, die an seinen berühmten 1-Eisen-Schlag am letzten Loch vor 49 Jahren erinnert, sowie ein Denkmal für die Leistungen des 18-fachen Majorsiegers.

Baltusrol liegt in Springfield, New Jersey, und ist einer von nur vier Golfplätzen in den USA, die als National Historic Landmark eingetragen sind, zusammen mit dem Merion's East Course, Oakmont und Pinehurst No. 2. Auf dem Gelände streifen Rehe umher, so dass regelmäßig lizenzierte Keulungen erforderlich sind.

Er ist nach dem holländischen Farmer Baltus Roll benannt, der 1831 auf dem Gelände des heutigen Clubs brutal ermordet wurde. Er wurde von dem New Yorker Louis Keller in einen Golfclub umgewandelt, einem Nicht-Golfer, der vor allem für die Herausgabe des Gesellschaftsregisters elitärer Familien bekannt war.

Der Meisterschaftsplatz wurde in zwei 18-Loch-Anlagen - Upper und Lower - umgestaltet, aber Keller starb kurz vor der Wiedereröffnung 1922. Auf beiden wurden große Turniere ausgetragen.

Quelle: edition.cnn.com