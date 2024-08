- Personen, die nach einem Messerangriff in Kevelaer festgenommen wurden

Am Freitag kam es in Kevelaer im Kreis Kleve zu einem mutmaßlich tödlichen Angriff, bei dem ein 25-Jähriger festgenommen wurde. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft mitteilen, erließ ein Richter am darauffolgenden Samstag einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Nach Polizeiangaben soll der Beschuldigte im Zuge einer tätlichen Auseinandersetzung am Bahnhof einen 29-Jährigen mit einem Messer erstochen haben. Der 25-Jährige wurde noch am Tatort festgenommen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

