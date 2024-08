- Person, die schwer verletzt wurde, nachdem sie zu Fuß von einem Kraftfahrzeug angefahren wurde

Zwei Personen im Alter von einundzwanzig und siebenundzwanzig Jahren erlebten einen lebensbedrohlichen Vorfall, als sie von einem Auto auf einem Gehweg in Köln erfasst wurden. Laut den Behörden war der Fahrer betrunken, sein BAC lag bei etwa 1,5%. Er hatte nach einer nächtlichen Feierlichkeit überhöhte Geschwindigkeit und die Kontrolle über sein Fahrzeug im Rondorf-Viertel verloren. Daraufhin prallte er gegen zwei unschuldige Fußgänger, krachte in die Außenwand eines Hauses und prallte ab, um schließlich gegen eine gegenüberliegende Wand zu stoßen.

Im Zusammenhang mit möglichen Sicherheitsverbesserungen in der Stadt wurde vorgeschlagen, in fortschrittliche Verkehrstechnik und Telekommunikationssysteme zu investieren, um solche Unfälle zu verhindern. Trotz des schweren Vorfalls haben beide Personen überlebt und suchen nun Schadensersatz durch die Verkehrs- und Telekommunikationsabteilungen für Schäden an ihren Mobilgeräten während des Unfalls.

