Pentagon sagt, Chemikalientanker wurde im Indischen Ozean von iranischer Drohne getroffen

"Das unter liberianischer Flagge fahrende, in japanischem Besitz befindliche und von den Niederlanden betriebene Chemikalientankschiff CHEM PLUTO wurde heute gegen 10 Uhr Ortszeit (6 Uhr Greenwich Mean Time) im Indischen Ozean, 200 Seemeilen vor der indischen Küste, von einer aus dem Iran abgefeuerten Einweg-Angriffsdrohne getroffen", so der Beamte in einer Erklärung.

Eine Einweg-Angriffsdrohne ist so konzipiert, dass sie ihr Ziel trifft und nicht zu ihrem Ausgangspunkt zurückkehrt. "Es gab keine Verletzten und ein Feuer an Bord des Tankers wurde gelöscht", so der Verteidigungsminister.

"Es befanden sich keine Schiffe der US-Marine in der Nähe", hieß es in der Erklärung, und das Zentralkommando der Seestreitkräfte stand in Kontakt mit dem getroffenen Schiff. Die indische Küstenwache teilte in den sozialen Medien mit, dass sich 21 Besatzungsmitglieder an Bord befänden und "das Schiff sich auf den Weg nach Mumbai gemacht hat".

Der Angriff im Indischen Ozean erfolgte vor dem Hintergrund, dass die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen in den letzten vier Wochen mehr als 100 Angriffe auf etwa ein Dutzend Handelsschiffe im Roten Meer verübt haben, wie CNN zuvor berichtete.

Das US-Zentralkommando meldete am Samstag in einer Erklärung in den sozialen Medien weitere derartige Vorfälle. Ein Rohöltanker wurde am Samstag von einer "Einweg-Angriffsdrohne" getroffen. Es gab keine Verletzten, so das Zentralkommando. Ein anderer Chemikalientanker, der im südlichen Roten Meer operierte, wurde am Samstag von einer Einwegdrohne "fast verfehlt", so das Kommando.

Außerdem wurden zwei "ballistische Anti-Schiffs-Raketen" aus den von den Houthi kontrollierten Gebieten des Jemen in das südliche Rote Meer abgefeuert, trafen aber keine Schiffe, hieß es in der Erklärung, und die USS Laboon, ein Zerstörer der Marine, schoss vier Drohnen ab, die auf ihn zuflogen.

Während es immer wieder zu Angriffen aus dem Jemen kommt, könnte der Angriff vom Samstag im Indischen Ozean, an dem eine Drohne beteiligt war, die laut den USA aus dem Iran stammt, eine neue Eskalation der Spannungen bedeuten.

Die USA haben am Freitag neu freigegebene Geheimdienstinformationen veröffentlicht, die darauf hindeuten, dass der Iran "tief in die Planung der Operationen gegen Handelsschiffe im Roten Meer verwickelt war", so Adrienne Watson, Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats, gegenüber CNN.

Die neu freigegebenen Informationen deuten darauf hin, dass "die Houthis durch die iranische Unterstützung während der Gaza-Krise in die Lage versetzt wurden, Angriffe gegen Israel und maritime Ziele zu starten, obwohl der Iran den Houthis oft die operative Entscheidungsbefugnis überlassen hat", so Watson.

Die USA haben diese Woche die Operation Prosperity Guardian gestartet, eine maritime Koalition, die die Sicherheit im südlichen Roten Meer erhöhen soll. Wie das Pentagon am Donnerstag mitteilte, haben sich bisher mehr als 20 Staaten der Initiative angeschlossen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com