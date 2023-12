Paula Abdul beschuldigt "American Idol"-Produzent Nigel Lythgoe des sexuellen Übergriffs und der Belästigung

In der Klage, die beim Los Angeles County Superior Court eingereicht wurde und die CNN am Samstag erhielt, werden zwei getrennte Vorfälle geschildert, die sich laut Abdul in den frühen 2000er Jahren bzw. 2015 ereignet haben sollen.

Laut der Klage behauptet Abdul, Lythgoe habe sie gegen die Wand eines Aufzugs geschubst und sie dann betatscht und geküsst, während die beiden zu regionalen Castings für "American Idol" unterwegs waren.

"Abdul versuchte, Lythgoe von ihr wegzustoßen und ihm zu verstehen zu geben, dass sein Verhalten nicht akzeptabel sei", heißt es in der Beschwerde.

Beim zweiten Vorfall behauptet Abdul, dass Lythgoe sich "auf Abdul drückte, während sie auf seiner Couch saß, und versuchte, sie zu küssen", als die Entertainerin 2015 bei einem Geschäftsessen in Lythgoes Haus war.

Sie wies seine Versuche erneut zurück und erklärte, dass sie "nicht an seinen Annäherungsversuchen interessiert war", da sie glaubte, dass das Treffen in seinem Haus rein beruflicher Natur war, so die Beschwerde.

Abdul meldete keinen der beiden Vorfälle, weil sie berufliche Vergeltungsmaßnahmen befürchtete, heißt es in der Beschwerde. Sie behauptet auch, Zeuge gewesen zu sein, wie Lythgoe ihre Assistentin bei einem anderen Vorfall im Jahr 2015 angegriffen hat.

Abdul verklagt Lythgoe und nennt 19 Entertainment Inc., FremantleMedia North America Inc., American Idol Productions Inc. und Dance Nation Productions Inc. als Mitbeklagte und beschuldigt sie der geschlechtsspezifischen Gewalt, der sexuellen Belästigung und der Fahrlässigkeit sowie der "Bestätigung und/oder Genehmigung von Lythgoes sexuellem Übergriff und der Körperverletzung von Abdul", da sie Lythgoe nicht beaufsichtigt habe. Sie fordert Schadensersatz mit Strafcharakter in unbestimmter Höhe.

CNN hat Lythgoe und die in der Klage genannten Unternehmen um eine Stellungnahme gebeten.

In der Klage heißt es außerdem, dass Abdul während ihrer Arbeit bei "American Idol" "im Vergleich zu einem der männlichen Juroren und Moderatoren der Sendung" diskriminiert wurde und dass sie "das Ziel ständiger Spötteleien, Schikanen, Demütigungen und Belästigungen" war.

Als Folge der angeblichen Vorfälle behauptet Abdul, sie habe seitdem "schwere seelische Qualen, emotionale Ängste, Furcht, Angst, Demütigung, Verlegenheit und andere körperliche und seelische Verletzungen sowie (wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen) Schaden erlitten". Die von Abdul erlittenen Verletzungen seien "erheblich, anhaltend und dauerhaft", heißt es in der Klage.

"Es war eindeutig eine schwierige Entscheidung, aber Frau Abdul weiß, dass sie sowohl in den Schuhen als auch auf den Schultern vieler anderer Überlebender in ähnlicher Lage steht, und sie ist entschlossen, dafür zu sorgen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird", sagte Abduls Anwalt Douglas L. Johnson am Samstag in einer Erklärung.

Abduls Klage wurde nach dem kalifornischen Gesetz über die Rechenschaftspflicht bei sexuellem Missbrauch und Vertuschung (Sexual Abuse and Cover Up Accountability Act) eingereicht, das es ermöglicht, Ansprüche auf "Schäden, die infolge eines sexuellen Übergriffs erlitten wurden", der außerhalb der Verjährungsfrist stattfand, für einen bestimmten Zeitraum geltend zu machen.

Quelle: edition.cnn.com