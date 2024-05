Paul Whelan, der seit über fünf Jahren in Russland inhaftiert ist und vom US-Außenministerium als zu Unrecht inhaftiert eingestuft wird, erfuhr von seinen Eltern von der Verhaftung des US Staff Sgt. Gordon Black. Whelan wusste, dass Black wegen Diebstahls in der Stadt Wladiwostok verhaftet worden war, kannte aber nicht die Einzelheiten. Er äußerte die Befürchtung, dass es die Bemühungen um seine Freilassung und die des Wall Street Journal-Reporters Evan Gershkovich erschweren könnte, wenn Black ebenfalls als zu Unrecht inhaftiert bezeichnet würde.

Black habe seine Freundin in Russland ohne Genehmigung des US-Militärs besucht, berichtete seine Mutter. Die USA haben noch keinen konsularischen Zugang zu dem Gefangenen erhalten, und er wird bis zum 2. Juli in Untersuchungshaft bleiben.

In einem Interview mit CNN äußerte Whelan die Befürchtung, dass sich die Verhandlungen über die Freilassung von Black verzögern könnten, wenn er zu Unrecht inhaftiert wäre. Das Außenministerium hat diese Entscheidung in Blacks Fall noch nicht getroffen, und das Verfahren ist oft langwierig. Als die ehemaligen Marinesoldaten Trevor Reed und Brittney Griner als zu Unrecht inhaftiert eingestuft wurden, verkomplizierten ihre Fälle seinen eigenen, was zu verzögerten Verhandlungen führte. Whelan sagte: "Ich hoffe, dass wir uns dem Ende der Sache nähern und dass das Licht am Ende des Tunnels nicht nur ein weiterer Zug ist, der auf mich zukommt."

Im Hinblick auf die laufenden Verhandlungen erklärte Whelan: "Ich weiß, dass es noch Vorschläge gibt. Russland hat keinen von ihnen akzeptiert. Sie versuchen, ihre eigenen Vorschläge zu unterbreiten, aber die ergeben für mich keinen Sinn. Rund um den Jahrestag meiner Inhaftierung im Dezember war ich ziemlich deprimiert". Er hatte den Eindruck, dass die Verhandlungen nicht gut vorankamen.

Die Regierung Biden hat den Russen mehrere wichtige Vorschläge unterbreitet, in der Hoffnung, sowohl Whelan als auch Gershkovich zurückzubringen. Ein Vorschlag von Ende November wurde jedoch abgelehnt. Beide Männer gelten als zu Unrecht inhaftiert, und ihre Rückführung hat Vorrang.

Ein Sprecher des Außenministeriums sagte: "Paul hat angesichts der schwierigen Umstände eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit bewiesen. Russland sollte ihn sofort freilassen."

Staatssekretär Blinken hat Mitte Februar mit Whelan gesprochen, das dritte Mal, dass sie miteinander telefoniert haben. Sie sprachen auch in den Jahren 2021 und 2022 miteinander.

"Ich wurde vom Außenministerium ermutigt, das mir sagte, dass alle verfügbaren Mitarbeiter an der Sache arbeiten und alles tun, um eine Lösung zu finden. Ich habe jedoch darum gebeten, mit dem Präsidenten und hochrangigen Beamten zu sprechen, und darauf bestanden, dass sie sich einschalten, um zu zeigen, dass sie den Ernst der Lage und meine Situation als Geisel, die an keinerlei Aktivitäten beteiligt ist, verstehen", sagte Whelan.

"Ich weiß, dass all die Stimmen, die sagen 'Bitte haltet die Hoffnung aufrecht', gut gemeint sind, und ich verstehe das. Aber Leute, wenn man bedenkt, wie lange es dauert, wird es schwer, weiter zu hoffen", fügte er hinzu. Whelan hofft, mit hochrangigen Beamten sprechen zu können, um sicherzustellen, dass sie seine missliche Lage verstehen und ihm helfen, freigelassen zu werden.

Quelle: edition.cnn.com