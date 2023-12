Patrizia Kummer: Ungeimpfte Schweizer Snowboarderin sagt, die Quarantäne bei den Spielen in Peking sei keine Strafe

Der 34-jährige Kummer, der bei den Spielen in Sotschi 2014 Gold gewann, befindet sich in der chinesischen Hauptstadt bereits in Quarantäne, da er nicht geimpft ist, und sagte, dass er, um nach China zu kommen, Qualifikationsrennen verpassen und um einen Platz im Schweizer Team bangen musste.

"Also habe ich im letzten Frühjahr beschlossen ... Ich musste die Entscheidung treffen, ob ich mich impfen lassen wollte oder nicht", sagte Kummer, die bereits eine Woche in Quarantäne war, auf einer Pressekonferenz.

"Am Ende habe ich mich aus persönlichen Gründen dagegen entschieden", sagte sie.

Zunächst sagte sie, ihre Entscheidung habe keine Auswirkungen auf ihre Vorbereitungen gehabt, bis die Organisatoren der Spiele Ende letzten Jahres ankündigten, dass ungeimpfte Athleten, die nach Peking reisen, bei ihrer Ankunft drei Wochen lang in Quarantäne bleiben müssten.

Während geimpfte Athleten nicht in Quarantäne müssen, war Kummer gezwungen, ihren Wettkampfplan zu überarbeiten und viel früher nach Peking zu reisen, während sie sich gleichzeitig Sorgen machte, ob sie es in die Auswahl schaffen würde.

"Damals im Frühjahr, als ich die Entscheidung getroffen habe ... hätte ich mir nicht träumen lassen, dass das (die Quarantäne) möglich sein könnte." "Ich fühle mich nicht bestraft, weil ich seit Anfang September wusste, dass ich in Quarantäne gehen muss, wenn ich zu den Olympischen Spielen fahre", sagte sie.

"Damals dachte ich, meine Chancen wären so gering. Aber ich weiß, was ich zu tun habe, und ich verstehe, dass alle Länder ihre Bürger schützen wollen, denn wir leben in einer Pandemie, und das ist es, was es ist."

Kummer sagte, dass sie trotz der Abwesenheit ihrer Teammitglieder gut mit der Quarantäne zurechtkomme und auch in der Lage sei, Trainingseinheiten in der Halle zu absolvieren.

"Wir müssen damit umgehen und ich gehe damit auf meine Weise und für mich um. Es ist in Ordnung, denn ich bin kreativ genug, um ein gutes körperliches Training zu absolvieren", sagte sie.

Quelle: edition.cnn.com