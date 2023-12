Parasite"-Darsteller Lee Sun-kyun tot aufgefunden, so die Polizei

Die Polizei teilte in einer Erklärung mit, dass sie eine Vermisstenanzeige von Lees Manager über ihre Hotline erhalten habe. Lee wurde am Mittwochmorgen in seinem Auto gefunden.

Lee wurde für seine Rolle als Park Dong-ik, dem Vater der Park-Familie, in "Parasite" gelobt.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte. Mehr dazu in Kürze

Quelle: edition.cnn.com