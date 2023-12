Paramore sorgt für Spekulationen nach Löschung von Website und Social Media

Die populäre Band lässt die Leute rätseln, was los ist, nachdem ihre Website aus dem Internet gelöscht wurde und Inhalte von ihrem verifizierten Instagram-Konto gelöscht wurden.

Leadsängerin Hayley Williams löschte auch ihren Instagram-Account, was dazu führte, dass sich die Follower fragten, ob sich die Band auflöst oder lediglich ein neues Projekt vorbereitet.

Laut einem kürzlich erschienenen UpRoxx-Artikelwaren sich die Bandmitglieder einig, dass es ein gewisses Maß an Ungewissheit" in Bezug auf ihre Zukunft gibt.

"Das Einzige, was zählt, ist, dass wir immer noch die Gemeinschaft der anderen sein werden", zitierte die Publikation Williams mit den Worten.

Paramore wurde 2004 gegründet und veröffentlichte 2005 ihr Debütalbum "All We Know Is Falling".

Einige ihrer bekanntesten Hits sind "Aint' It Fun", "Misery Business" und "Still In To You".

Der Kongressabgeordnete Maxwell Frost aus Florida sorgte für Aufsehen, nachdem er im Sommer gemeinsam mit der Band auf der Bühne "Misery Business" zum Besten gab.

CNN hat sich mit Vertretern von Paramore in Verbindung gesetzt und um eine Stellungnahme gebeten.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com