Opernsänger und Entertainer Gunther Emmerlich gestorben. Nach MDR-Informationen verstarb er unerwartet im Alter von 79 Jahren. Erst vor wenigen Tagen trat er in einer TV-Talkshow auf.

Der Sänger und Entertainer Gunther Emmerlich starb nur wenige Tage nach seinem Weihnachtskonzert im Alter von 79 Jahren in seinem Haus. Darum geht es im MDR-Thüringen-Bericht. Nach Angaben seines Managements soll die Todesursache Herzversagen gewesen sein.

Emmerlich wurde am 18. September 1944 im thüringischen Eisenberg geboren, lebte aber viele Jahre in Dresden. Die in Weimar ausgebildete Opernsängerin tritt regelmäßig unter anderem in der Semperoper auf. Laut MDR gehört er seit 20 Jahren zu ihrem festen Ensemble.

Auch durch Auftritte im Fernsehen und bei großen Klassik- und Opernabendveranstaltungen war er einem breiten Publikum in Ostdeutschland bekannt. Außerdem moderierte er die Unterhaltungssendungen „Ein Kessel Buntes“ und „Nacht der Promis“. Das machte ihn zum Liebling der Fernsehwelt. 1990 wurde er mit dem Bambi ausgezeichnet, 1997 sogar mit dem Bundeskreuz.

Am Sonntag hatte Emmerlich einen überraschenden Auftritt bei einem Weihnachtskonzert im sächsischen Losnitz. Außerdem trat er kürzlich in der MDR-Talkshow „Riverboat“ auf.

Quelle: www.ntv.de