Wetter - Orkanartige Windböen und Sturmfluten erwartet: Fähren gestrichen

Reisende in Niedersachsen müssen sich in der Vorweihnachtszeit aufgrund vorhergesagter Unwetter auf einen eingeschränkten Fährverkehr an Teilen der Küste einstellen. Die Deutsche Bahn gab am Dienstag bekannt, dass der Fährverkehr von und zur ostfriesischen Insel Wangroag am Freitag komplett eingestellt wird. Die Eisenbahn betreibt über eine Tochtergesellschaft Fährdienste. Flüge von Halesir und Wangerug in Friesland werden ab Donnerstagnachmittag gestrichen. Wrangeoog Island hat außerdem mögliche Fährausfälle für Donnerstag und Freitag angekündigt.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es in Norddeutschland an diesem Wochenende stürmisch zugehen. An den deutschen Nord- und Ostseeküsten sind in der Nacht von Donnerstag auf Samstag starke Winde aus West bis Nordwest mit Orkanstärken der Stärke 10 und 11 zu erwarten. Das entspricht Windgeschwindigkeiten von 90 bis 110 Stundenkilometern.

Der Sturmflutwarndienst des Niedersächsischen Amtes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) prognostiziert aufgrund des stürmischen Wetters die Gefahr mehrerer kleinerer Sturmfluten im Norden. Auch am Freitag seien schwere Sturmfluten möglich, heißt es in der Prognose vom Dienstag. Die Überschwemmungen an der niedersächsischen Küste könnten am Freitagmorgen bis zu zwei Meter über dem durchschnittlichen Hochwasserniveau liegen.

Laut NLWKN-Informationen, die auf langfristigen Durchschnittswerten basieren, kommt es in der Saison September-April bis zu zehnmal zu kleineren Sturmfluten. Im Allgemeinen stellen sie keine nennenswerte Herausforderung für die Küstenschutzstrukturen dar. Laut Statistik kommt es alle zwei Jahre zu schweren Sturmfluten.

Quelle: www.stern.de